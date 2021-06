Több startup-ötlet megvalósítás előtt az OTP-nél

Indulhat a legjobb startup ötletek megvalósításának előkészítése azt követően, hogy a közelmúltban több startup együttműködés eredményét mutatták be a negyedik OTP Startup Partner Program záró Demo Day eseményén. A kezdeményezés idei fordulója teljes mértékben az online munkára épült és a programot az OTP csoportszintre emelte, vagyis a pénzintézet albán, bolgár, montenegrói, szerb és ukrán leánybankjai is szerepet vállaltak benne a magyar anyabank mellett. A digitalizáció és a fintech megoldások lehetőségei egyre hangsúlyosabban vannak jelen a banki világban és kiemelt figyelmet fordít ezekre az OTP is.

Hamarosan élesbe fordul az OTP és innovatív startup vállalkozások több közös projektje, miután az OTP Bank negyedik, csoportszintű startup együttműködési programjában résztvevő 15 érett fázisú startup május 26-án, az online Demo Day alkalmával mutatta be a három hónapos tesztidőszak eredményeit. A közös munkában az OTP Bank hazai szakterületei mellett a bankcsoport albán, bolgár, montenegrói, szerb és ukrán leánybankjai is szerepet vállaltak.

A virtuális záróeseményen részt vettek a bankcsoport felsővezetői és munkatársai, befektetők, illetve a program hazai és nemzetközi partnerhálózatának képviselői. A legnagyobb üzleti potenciált mutató megoldások éles bevezetésének előkészítésére a júliusban induló, 6 hónapos, úgynevezett rollout szakasz ad lehetőséget – tájékoztatta az OTP Bank a Portfolio-t.

15 befutó ötlet

A 2020 tavaszán meghirdetett negyedik OTP Startup Partner Program közel 100 üzleti igényre kereste érett fázisban lévő innovatív vállalkozások megoldásait. A mostani fordulóra 51 országból mintegy 469 jelentkezés érkezett, melyek közül 15 kapott lehetőséget az OTP Csoport hat tagjával közös pilot projekt megvalósítására.

Az idei program már abban is innovatív volt, hogy most először teljes egészében – a kiválasztási folyamattól a pilotok megvalósításáig – online formában zajlott, ezzel együtt a párhuzamosan megvalósuló pilot projektek száma is most volt a legnagyobb, mivel 15 projekt zajlott egymás mellett. A három hónapos pilot időszakban a startupok a bankkal közös tesztprojektek megvalósítása mellett üzletfejlesztési folyamataik fejlesztéséhez is segítséget kaptak 43 órányi workshopon, illetve több, mint 100 személyre szabott mentori alkalmon keresztül. Ezenkívül a résztvevő cégek a Program partnereivel - EIT Digital, HubHub, KiwiTech, Mastercard, Microsoft, McKinsey és PortfoLion - is több alkalommal találkozhattak, hogy felmérjék a lehetséges kapcsolódási pontokat.

A tavalyi évhez hasonlóan a három hónapos tesztidőszak idén is az online Demo Day-jel zárult, mely a csapatok számára jelentős nemzetközi figyelmet biztosított.

Az eredmények bemutatásáról szóló prezentációkat több száz néző követte élőben, beleértve egy, a bankcsoport és a Program partnerek felsővezetőiből álló 12 fős szakértői panelt is. Az esemény zárásaként 7 startupot díjaztak a közönség szavazatai, illetve a program partnereinek döntése alapján.

Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese a csoportszintű program kapcsán a következőt emelte ki: “Azáltal, hogy az OTP Startup Partner Programot kiterjesztettük csoportszintre, számos előnyt realizáltunk. Biztosítottuk, hogy minden csoporttag egy egységes, már bizonyítottan működő módszertan mentén működhet együtt innovatív vállalkozásokkal. Emellett az egységes elvárások mentén megvalósított tesztprojektek könnyebben összehasonlíthatók, és a csoportszintű tudásmegosztás is már eleve beépül a folyamatba. Mindez lehetővé teszi a hatékonyabb innovációt, és azt, hogy egy már megvizsgált startup megoldást más csoporttagok is alkalmazhassanak.”

Az OTP LAB vezetője, Fischer András hozzátette: “Egy olyan eredményorientált programot működtetünk, amiben a hosszú távú együttműködésekről szóló döntések mérhető célkitűzések visszamérésén és megtérülés-számításon alapulnak. Az eddigi programjainkat figyelembe véve, összességében a tesztprojektjeink több mint 40 százaléka vezetett pilot utáni együttműködéshez. A jelenlegi csapataink eredményei alapján arra számítunk, hogy a hosszú távú együttműködések arányát fenn tudjuk tartani, vagy akár növelni is tudjuk idén.”

A programban részt vett 15 startup és megoldásaik:

Abaka – Mesterséges intelligencia alapú, személyre szabott ajánlatadást támogató alkalmazás

Amplyfi – Digitális platform, mely strukturált és nem strukturált adathalmazokból képes különböző üzleti igényeket támogató következtetéseket levonni, automatizált módon

Appraiser.ai – Digitális ingatlanpiaci platform, amely automatizált értékbecslést és lakásvásárláshoz kapcsolódó adatvezérelt ajánlásokat nyújt

Cantab PI – Gépi tanulással támogatott, személyre szabott ügyfélutak kialakítására és hitelminősítésre alkalmas megoldás

Feedier – Ügyfélvisszajelzés gyűjtő és ügyfélút monitorozó platform

Katabat – Rugalmas, gépi tanulásra épülő követeléskezelő szoftver

Layer – Moduláris, mikroszerviz architektúra alapú digitális banki platform

Lumeer – Rugalmas projektmenedzsment felület változatos projekt, program és csapatirányítási feladatokra

Mentessa – Munkahelyi mentorálást támogató felület jól meghatározható és mérhető mentorálási célokkal

Orgnostic – HR folyamatokat támogató elemző platform

PiggyBanx – Pénzügyi edukációt és megtakarítási szokásokat ösztönző családi alkalmazás

Proworx Digital - Átfogó tartalommenedzsment rendszer marketingkommunikációs anyagok üzleti egységekben történő kihelyezésére, nyomonkövetésére

Spitch – Számos digitális csatornán használható, szöveges és hang alapú chatbot megoldás

W.UP – Mesterséges intelligencián alapuló, személyre szabott ügyfélkiszolgálást és ajánlatadást támogató platform

Xeerpa - Fejlett marketing eszköz, mely a közösségi média adatokra épülve támogatja a személyre szabást

Az innováció felértékelődik a hazai bankszektorban, így az OTP is igyekszik kiemelt figyelmet fordítani az új ötletekre. Nemrégiben írtunk például arról, hogy egyre több robotot, pontosabban robotizációs szoftvert alkalmaznak a pénzintézetek Magyarországon is. Robotok alatt ebben az esetben automatizációs szoftvereket kell érteni, olyan rendszereket, amelyek nem csak az ügyfelek számára teszik gyorsabbá és hibamentesebbé az ügyintézést, hanem nagyban segítik a banki dolgozók, ügyintézők munkáját is – mondta el akkor a Portfolio-nak Szoleczki Zoltán, az OTP LAB vezető innovációs tanácsadója, aki a pénzintézetnél azt az egységet vezeti, amelyik ezeknek a rendszereknek a fejlesztésével, tervezésével foglalkozik.

