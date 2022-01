Forradalmi újítások jöhetnek a fizetéseknél: sokan már léptek

A munkabér a cégek egyik legnagyobb költségtételének számít, ráadásul nem túl átlátható, és sokszor lassan kerül kiutalásra. A payroll szoftverek legnagyobb előnye a munkabér előlegek hatékonyabb kiutalása, és a valós idejű fizetések bevezetése. A fintechek, amellett, hogy egy nagyon kecsegtető munkavállalói lehetőséget adnak ezzel a munkáltatók kezébe, a cégek belső folyamatainak javításában is nagy szerepet vállalnak. A megoldás igen közkedvelt a munkavállalók körében, hiszen kiváltja a piaci erőfölényükkel korábban sokszor visszaélő fizetésnapi hitelezőket, és biztosít egyfajta pénzügyi rugalmasságot is a számukra. Utánajártunk a népszerű payroll fintech üzleti modelleknek, és annak, hogy az álaltuk biztosított nagyobb pénzügyi szabadság ígérete vajon mennyire felel meg a valóságnak.

Hogy segít ez bárkin is?

A payroll fintechek azt állítják, hogy a megoldásukkal egy olyan piaci rést sikerült betölteniük, amellyel kezelhetővé válik a munkáltatókat és az alkalmazottakat egyaránt érintő legérzékenyebb kérdés, a bérfizetés problémája. A vállalatok az új digitális rendszerekkel sokat javíthatnak az elavult bérszámfejtőrendszereik teljesítményén és csökkenthetik a fluktuációt, miközben az alkalmazottak rugalmas bérezésben részesülnek, amely tervezhetőbbé teszi a pénzügyeiket.

Egy 2020-as kutatás szerint a saját lakással rendelkező amerikaiak egyharmadának alig van 500 dollár megtakarítása, amelyet vészhelyzetekre tett volna félre. Az évi 50 000 dollárnál kevesebbet kereső amerikaiak esetében ez az arány 50 százalékra nő. Esetükben a munkabér idő előtti kiutalása életmentő lehet.

A fintech cégek mindig is azokra a szegmensekre céloztak, amelyekről a hagyományos pénzügyi intézmények elfelejtkeztek, vagy éppen nem tudtak elérni a hagyományos, sokszor elavult csatornáikon keresztül. Egy ilyen új réteg volt a rendszeres fizetésben részesülő alkalmazottak szegmense, akikhez meghatározott időszakokban érkezik meg a pénzáram, azzal viszont sokszor nem tudnak megfelelően gazdálkodni, hiszen előfordul, hogy egy fizetési igény sokkal előbb merül fel, minthogy a bér megjelenne a számlájukon.

Ez a réteg, sokszor elég rossz hiteltörténettel rendelkezik, amely megnehezíti, hogy szükség esetén gyorsan kölcsönhöz jussanak. Ők korábban úgynevezett payday lenderekre - vagyis fizetésnapi hitelezőkre - voltak kénytelenek hagyatkozni, akik túl magas kamatokat szabtak ki, visszaélve a piaci erőfölényükkel. Nekik a szabályozói fellépés és a tudatosabb fogyasztói viselkedés vetett véget, a helyüket pedig egyre inkább elkezdték átvenni a payroll fintechek.

Milyen formában létezik?

A payroll fintechek négy eljárás szerint változtatják meg azt, ahogy a bérkifizetés a cégeknél zajlik:

Igény szerinti bérkifizetés (EWA, - Earned Wage Access): ebben a kategóriában a fintechek vállalatokkal, HR-szoftverszolgáltatókkal együtt, bérszámfejtési rendszerekhez kapcsolódva működtetnek olyan alkalmazásokat, amelyek rugalmas hozzáférést biztosítanak a megkeresett bérekhez.

(EWA, - Earned Wage Access): ebben a kategóriában a fintechek vállalatokkal, HR-szoftverszolgáltatókkal együtt, bérszámfejtési rendszerekhez kapcsolódva működtetnek olyan alkalmazásokat, amelyek rugalmas hozzáférést biztosítanak a megkeresett bérekhez. Fizetési előleg (Salary Advance): ezek a fintechek rövid lejáratú hitelt biztosítanak az alkalmazottaknak a fizetésükre alapozva, és szakítanak az egykori fizetésnapi hitelezők által felszámított túl magas díjakkal.

(Salary Advance): ezek a fintechek rövid lejáratú hitelt biztosítanak az alkalmazottaknak a fizetésükre alapozva, és szakítanak az egykori fizetésnapi hitelezők által felszámított túl magas díjakkal. Korai kifizetés (Early Direct Deposit): főleg az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság online bankjai által biztosított funkció, amely a lehetővé teszi az alkalmazottaknak, hogy már a fizetésnapot megelőző két napban megkapják a bérüket.

(Early Direct Deposit): főleg az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság online bankjai által biztosított funkció, amely a lehetővé teszi az alkalmazottaknak, hogy már a fizetésnapot megelőző két napban megkapják a bérüket. Kriptobérek: a megoldással a munkaadók akár kriptóban is elutalhatják a béreket.

A pénzügyi rugalmasság egyre nagyobb szerepet játszik a modern szervezetekben, így a vállalatok kezében a payroll fintechek hasznos eszközök lehetnek, hogy a megoldást munkabéren felüli jóléti szolgáltatásként kínálják, ezzel is vonzóbb munkakörülményeket kínálva az alkalmazottaknak.

Igény szerinti bérkfizetés - EWA

Az igény szerinti bérkifizetést biztosító szolgáltatók elsőként jelentek meg a payroll fintech színtéren. A munkaadók felhőinformatikai rendszereken keresztül tudják biztosítani a bérkifizetéseket az alkalmazottaknak, akik egy applikáción keresztül tudják lehívni a ledolgozott bérüket. Nem csak havonta egy-két alkalommal kérelmezhetik ezt, hanem rugalmasan bármikor, persze csak abból a béregyenlegből, amiért már „megdolgoztak”. Az EWA, vagyis earned wage access megnevezés is elárulja, hogy miről van szó, hiszen nem munkabér előlegről beszélünk, hanem olyan munkabérhozzáférésről (wage access), amelyre az alkalmazott jogosult, és ami mögött ledolgozott munkaórák vannak (earned).

A standard bérkifizetési ciklusok akár három napig is eltarthatnak, de egyes EWA-rendszerek bevezetésével, akár másodpercekre is lerövidíthetőek a folyamatok. A vállalkozások egyetlen interfész segítségével több fizetési megoldáshoz férhetnek hozzá, amivel kifizethetik az alkalmazottakat és utalást indíthatnak szerte a világban akár több száz különböző pénznemben.

A megkeresett fizetések kiutalása egy logisztikai rémálom lenne a cégeknek, de a fintechek megoldásai egy API integrációval könnyíteni tudnak a helyzeten.

Az EWA bevezetése igazolhatóan segít a fluktuáció csökkentésében, amely a vállalatok egyik legnagyobb költségtétele.

Az egyik legismertebb EWA megoldás a PayActive szolgáltatása, amelynek már három millió ügyfele van több, mint ezer munkaadónál Amerika szerte. A fintech mostanában a HR tech irányába kancsingat, egy olyan platform létrehozásával, amely elősegíti a vállalatok és a távmunkát végző teamek közti kommunikációt.

Itthon a Salarify earned wage access platformja teszi lehetővé, hogy az alkalmazottak bármikor, egyetlen kattintással hozzáférhessenek a már ledolgozott bérükhöz, akár már aznap. Nincs szükség fedezetre, de még csak kamatot sem kell fizetni a hó eleji utalást megelőző kifizetésre. A regisztrációt követően a - vállalatirányítási rendszerhez kapcsolódó - Salarify ellenőrzi többek között a ledolgozott bértömeget. A belépés után a felhasználóknak ki kell választaniuk a kívánt összeget és egy gombnyomással kezdeményezhetik az átutalást a bankszámlájukra.

Vitathatatlan előnye a megoldásnak, hogy a felhasználók bármikor teljesíthetik a pénzügyi kötelezettségeiket, hiszen könnyen jutnak likviditáshoz.

Egy amerikai kutatás szerint 2020-ban a megkérdezett alkalmazottak 80 százaléka váltott volna igény szerinti bérkifizetésre, ha lehetősége adódott volna rá.

Nem is csoda, hiszen az EWA megoldásokkal az alkalmazottak egy felmérés szerint akár évi 1205 dollárt is megtakaríthatnak abból, amit a fizetésnapi hitelezőknek fizetnének, kamatok és késedelmi díjak formájában.

Fizetési előleg

A fizetési előleg szolgáltatás lényege, hogy az alkalmazottak olyan bérösszeghez férhetnek hozzá, amiért még nem dolgoztak meg. A felhasználók egy hónapban egyszer előre igényelhetik a fizetésüket, rejtett költségek és kamatok nélkül.

Ezzel a fintechek tulajdonképpen egy olyan szolgáltatási lehetőséget adnak a cégek kezébe, ami korábban a bankok privilégiuma volt. A fizetési előleg szolgáltatásokat ugyanakkor rengeteg támadás is éri, és több perrel is szembe kellett nézniük az utóbbi időben. Azzal vádolják őket ugyanis, hogy a szolgáltatásuk nem jelent valódi újdonságot a fizetésnapi hitelekhez képest, csupán fogyasztóbarátabb köntösbe csomagolják ugyanazt a konstrukciót. Kölcsön helyett előleget, kamatok helyett "borravalót" (a szolgáltatók tipnek hívják), a visszafizetés helyett pedig a visszaváltás (repay - restore) kifejezéseket használva.

A fizetési előleg szolgáltatásra az egyik legjobb példa a Deel, amivel az alkalmazottak akár 30 nappal előbb hozzáférhetnek a következő időszakhoz tartozó fizetésükhöz. A fintech emellett egy HR platformot is fejleszt, amellyel egy helyen lehet kezelni a felvételi folyamatot és a bérkifizetéseket is.

Korai kifizetések

A korai kifizetéseket először a neobankok kezdték el alkalmazni, hogy még több ügyfelet tudjanak szerezni abból a sajnos elég népes csoportból, akiknek az év végén gondjuk akad bizonyos fizetési kötelezettségek teljesítésével. Az olyan bankok, mint amilyen a Chime is, már jó ideje ezzel próbálják elhódítani az ügyfeleket a hagyományos bankoktól, de tavaly ősszel a Robinhood tőzsdeapp is bejelentette, hogy hamarosan hasonló funckió jelenik meg az alkalmazásában.

A szolgáltatás tehát nem elsősorban az alulbankoltaknak szól, hanem olyanoknak, akik rendelkeznek bankszámlával. A bank a korai kifizetéseknél már azelőtt kiutalja az összeget, mielőtt a fizetéseket a munkáltató részéről feldolgozta volna.

A neobankos ügyfelek két nappal előbb hozzájuthatnak a bérükhöz, mint a hagyományos bankok számlatulajdonosai. Ez a különbség leginkább tavaly márciusban az amerikai állampolgárok számára kiutalt ösztönzőcsomag folyósításánál ütközött ki. A neobankok ügyfelei már a rendelet elfogadását követő napon hozzájuthattak a támogatáshoz, míg a hagyományos bankok ügyfeleinek több napon át kellett várniuk az összeg megérkezésére.

A Chime neobank két nappal a fizetésnapot megelőzően kiutalja az összeget a bankszámlára, ráadásul megtakarításra is kényszeríti az ügyfelet egy egyszerű trükkel: a vásárlások során a fizetendő összeget mindig a következő legmagasabb dollárnyi értékre kerekíti, a különbözetet pedig átutalja Chime Saving Accountra.

Kriptobérek

Bár számos vita övezi a kérdést, hogy a kriptoeszközök közül képes lesz-e valamelyik bármikor is széleskörben elfogadott fizetőeszközzé válni, az tagadhatatlan, hogy népszerűségük egyre nő. Ebből adódóan több alkalmazottban is felmerühet az igény, hogy legalább a fizetésének egy részét kriptoeszközben kapja meg. Ebben segít a Bitpay, a Bitwage, de a korábban bemutatott Deelnek is van hasonló szolgáltatása.

Természetesen a digitális eszközök volatilis természete miatt az ügyfelek ilyenkor nagy kockázatnak teszik ki a munakbérüket.

Vissza lehet vele élni, meg is teszik

Egy biztos, az alkalmazottak jobban járnak a payroll fintech szolgáltatásokkal, mint az ügyfelek számára lényegesen drágább fizetésnapi hitelezési modellel, ám születtek olyan tanulmányok, amelyek arra engednek következtetni, hogy az alkalmazottaknak átadott pénzügyi kontroll mértékének ígérete eltúlzott, egyes vélemények szerint pedig egyenesen csak illúzió.

Érdemes figyelembe venni, hogy ezeket a megoldásokat sokszor olyan szektorokban alkalmazzák, ahol alapból alacsony a bérezés, így az, hogy valaki úgymond "valós időben" juthat hozzá a munkabéréhez, csak elfedi a probléma valós természetét, és nem a megoldást segíti elő: