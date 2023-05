Kiderült, hány éves korban nyitják az első számlát a fiatalok az OTP-nél

A fiatalok számára is fontos az első bankkapcsolat: ez jellemzően még mindig a fiókokban történik – mondta el a Portfolio GEN Z FEST-en Kökény Dávid, az OTP Bank Termékfejlesztési senior menedzsere.

A szakember kiemelte, hogy a digitális bankolás azonnal, a jellemzően fizikai szerződéskötés után elindul – ez elsősorban mobilbankolást jelent a fiataloknál is.

Fontos trend az is, hogy míg korábban a felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez kapcsolódott az első bankszámla megnyitása, de ma már 14-18 éves kor között megjelenik az igény a banki szolgáltatásokra. Az OTP Bank kifejezetten erre a generációs igényre reagálva fejlesztette ki az OTP Junior Next applikációt is.

Kökény Dávid elmondta azt is, hogy folyamatosak azok a fejlesztések, amelyek a fiatal bankolókat is célozzák – ezekben akár az AI-nak is szerepe lehet a jövőben.

