Nagyot szakítottak a magyar bankok tulajdonosai, jöhetnek a munkás évek

Véget ért a külföldi anyabankok negyedik negyedéves gyorsjelentési szezonja, így ezúttal is összesíthetjük az osztrák Erste és Raiffeisen, az olasz UniCredit és Intesa Sanpaolo és a belga KBC konszolidált számait, hozzájuk csapva az OTP Bankot, amely nyereségének a kétharmadát külföldön realizálta (a tisztán hazai MBH Bank még nem jelentett). Rengeteg egyszeri és átmeneti tétel tarkította a tavalyi évet, elég csak a magyar bankszektor tavalyi nyereségét 1451 milliárd forintra feltornázó fair value hatásra, a Raiffeisen és az UniCredit számára még mindig kérdéses orosz piacra vagy éppen a folyton változó különadókra gondolni, még felsorolni is lehetetlen mindent. Ezekkel nem korrigálva mutatjuk be a bankok „nyers” számait euróban alábbi ábráinkon.

Az eredményszámok alapján nem lehet panaszuk 2023-ra a bankok tulajdonosainak, hiszen egyértelműen rekordév, mondhatni, aranyév volt számukra a tavalyi. A cikkünkben számba vett hat bank összesített adózott nyeresége 28,6 milliárd euró volt, ami 41%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A legnagyobb mértékben az OTP Bank nyeresége ugrott meg (duplájára, részben egyszeri vagy átmeneti tételek miatt), de az olasz bankok is óriásit mentek: az Intesa profitja 77%-kal, az UniCredité 47%-kal emelkedett tavaly, meglepve ezzel az elemzőket is. Éven belül azonban már látható volt egy kis visszaesés, különösen a negyedik negyedévben.

Természetesen a tavalyi számok nem feltétlenül tükrözik a bankok hosszú távú eredménytermelő képességét az említett egyszeri tételek miatt és amiatt sem, hogy a kamatkörnyezet csökkenése már megindult a régióban, a fontosabb közép- és kelet-európai piacok közül a cseh és a magyar jegybank is fokozatosan kamatot vág (a kisebb kamatemelkedésen áteső eurózónás piacok az EKB vezérletével még tartják magukat, és Romániában is tartja még a jegybank a 7%-os alapkamatot). 2023 egészében még 30%-kal nőtt a hat bank összesített nettó kamatbevétele, a negyedik negyedévben viszont már csak 15% volt ez év/év alapon, a harmadik negyedévhez képes pedig már a KBC-nek és az Erstének is csökkent a negyedik negyedévre a nettó kamatbevétele.