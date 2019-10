Inkább öreg autóba ül a magyar, csak saját legyen

A magyarokban kifejezetten erős a tulajdonjoghoz való ragaszkodás, elég csak az ingatlanpiacra gondolni, ahol a nyugati országokban jellemzően sokkal magasabb a bérlemények száma, amíg idehaza a többség bérleti díj helyett inkább a lakáshitel törlesztőjét fizeti, csak legyen saját tulajdonban a családi fészek. Ez a mentalitás visszaköszön az autókkal kapcsolatban is: bár a döntést egyre több dilemma mentén kell meghozni – használt vagy új, elektromos vagy benzines, stb. – legtöbben saját fenntartású autóban gondolkodnak, miközben ennek egyre több alternatívája elérhető a piacon és élethelyzetektől, szituációktól függően más-más megoldás lehet előnyösebb.

A gazdasági konjunktúrának és a béremelkedéseknek köszönhetően szárnyalnak az újautó-eladások, 2019 első félévében 74 543 új autót állítottak forgalomba, ami durván 4 ezerrel több, mint 2018 hasonló időszakában. A hazai gépjármű-értékesítések több mint felét azonban a vállalati gépjármű-beszerzések adják, ami mellett kisebb, körülbelül 40 százalékos részt tesznek ki a magáncélú újautó-vásárlások. A vállalati autóbeszerzéseknél többnyire a beszerzési árat, a minőséget és a megfelelő szervizhátteret veszik alapul és jellemzően vásárlásban gondolkodnak – főleg a kkv-szektorban –, majd nyolc-tíz évvel később a leamortizálódott gépjárműveket egy csomagban adják el, sokszor jelentős veszteséggel.

Azonban az elektromos autózás terjedésével, az új információtechnológiai és bérleti megoldásoknak köszönhetően, könnyen a múlté lehet ez a modell. Amíg ma elsősorban gépkocsikban gondolkoznak az emberek, a jövőben inkább megoldásokat keresnek majd arra, hogy az áruik, a munkatársaik vagy ők maguk biztonságosan, kényelmesen és költséghatékonyan eljussunk A-ból B-be. A legmaghatározóbb szempont ugyanakkor nem változik majd, vagyis, hogy milyen gyorsan és milyen költségek mellett utazunk vagy szállítunk.

A biciklit is megosztjuk

A saját tulajdonú autónak ma már több kihívója is létezik, amelyek adott szükségletek mellett gyorsabbak és olcsóbbak is lehetnek, például az autómegosztó-szolgáltatások, mint a Mol Limo vagy GreenGo. De a rollertől a biciklin át a robogóig ma már szinte bármilyen közlekedési eszközt bérelhetünk néhány órára, amelyek alkalmasak a dugó elkerülésére, vagy – ha maradunk az autónál – az egész napos parkolási díjaktól, de még inkább a fenntartási költségektől is megszabadulhatunk a carsharing segítségével.

A tartós bérletet pedig kifejezetten a saját autó alternatívájának szánták. A Skoda és Porsche Lízing olyan hosszútávú bérleti modellt dolgozott ki, amelynek keretében 3-4 éves időtartamra adnak bérbe egy vadonatúj Fabiát, akár 0 forint kezdő befizetéssel, amit sajátként használhat a bérlő, a tulajdonviszonnyal járó minden kötelesség és költség nélkül, havi 69 990 forintos díjtól. A Relax Plusz Bérlet Program keretében pedig egy új Scala modellt lehet elvinni 36 vagy 48 hónapos futamidőre 99 715 forinttért havonta. Ebben a díjban benne van a:

a szerviz csomag (kötelező szervizek, kopó-forgó alkatrészek cseréje)

a kötelező biztosítás

a forgalomba helyezés díja

teljes körű CASCO

4 évszakos gumiabroncsok, vagy az abroncsok cseréje és tárolása is

Ugyanakkor a felhasználásnak korlátai is vannak: a 36 hónapos futamidő mellé 10 ezer vagy 15 ezer kilométeres éves futásteljesítmény választható, a 48 hónapos mellé 10 ezer kilométeres. A választott csomagban előírt futásteljesítmény felett többletköltséget kell fizetni.

Egy új Skoda Scalát is hazavihetünk a tartós bérleti programmal

Saját autó vs. tartós bérlet

Bár egyre több az alternatíva, a magyar lakosság jellemzően saját autóban gondolkodik, azonban sokan a vételár megfizetése után hajlamosak elbagatellizálni a fenntartással járó költségeket, pedig ezek komoly összegeket jelenthetnek, főleg egy használtautó esetében. Ha össze akarjuk hasonlítani a fenntartás költségeit a tartós bérlet havi díjával célszerű ezeket visszaosztani havi szintre. Azonban nehéz átlagolni a kiadásokat, hiszen más-más költségei vannak egy új autónak és egy használtnak, nem beszélve egy elektromos autóról, amely egészen más megközelítést igényel.

A bérlésben az a csábító, hogy az üzemanyagon és az autópálya matricán kívül egyetlen havidíjba teszik bele az autózással kapcsolatos összes költséget. Havonta csak egyetlen, fix összegű számla van, nincs váratlan vagy változó kiadás.

Egy Skoda Fabia, ha megvásárolnánk, jelenleg 3,8 millió forintba kerül, és 3 éves korában körülbelül 2,5 millió forintért adható el, így durván 1,3 millió forintos értékvesztéssel lehet számolni, jelenértéken. Ehhez hozzá jön a gépjárműadó, amely 3 évre összesen 60 ezer körül jön ki, két olajcsere, illetve műszaki átvizsgálás, ami szintén 60 ezer forint körül lehet, és egy téligumi szett (60 ezerért), valamint ezek évenként kétszeri szerelési díja (35 ezer).

A biztosítás költsége esetenként változó, amit olyan személyes tételek befolyásolnak, mint a jogosítvány megszerzésének éve, illetve bonus-malus rendszer: a biztosító a kármentes vezetést jutalmazza, míg a hibákat a kedvezmény megvonásával, illetve pótdíjakkal bünteti. Az új autókra kötött casco szerződések átlagos díja évi 60 ezer forint körül van, a kgfb biztosítások átlagos értéke pedig évi 20 ezer forint. A két biztosításra tehát három év alatt 240 ezer forinttal lehet számolni.

Ez havi 48 750 forint kiadás összesen egy autó fenntartására, ami ugyan elmarad a tartós bérlet havidíjától, de sokkal jellemzőbb, hogy az új autót a vásárlók hitelre veszik meg. Talán nem tévedünk nagyot, ha körülbelül azzal számolunk, hogy a közel négymillió forintra félmilliós kamatot kér a bank, ezzel együtt pedig már 62 600-ra nő az autó fenntartási díja. Ez pedig már nem olyan markáns különbség, tekintve, hogy ez esetben mindent a tulajdonos intéz, hitelt vesz fel, amíg a tartós bérelt esetében ezt, egy szolgáltatás keretében mind átvállalja a bérletet nyújtó cég.

A cikk megjelenését a Skoda támogatta.