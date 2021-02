Passzív befektetés a Finax segítségével

A passzív, vagyis beleülök a pozícióba és évtizedekben gondolkodom befektetési formával az aktív, a tőzsdei hullámokat meglovagló befektetési forma áll szemben. Utóbbi általában népszerűbb a befektetők körében, aminek oka, hogy rövid távon, az aljakat és a csúcsokat nézve, itt lehet gigászi profitokba botlani. Persze az érme másik oldala, a nagy veszteség is megjelenik, különösen akkor, ha a kockázatkezelés elmarad. A rövid távon, aktívan kereskedők döntő többsége kevesebb pénzzel fejezi be tőzsdekalandot, mint amivel elkezdte.

Ezzel szemben a passzív beleülök és várok befektetés a múlt tapasztalata alapján jó eséllyel szép profitot hoz, ha az alábbi három szempont teljesül.

Kellőképpen diverzifikált, sok lábon álló portfoliónk legyen. Gondolkodj hosszú távban, használd ki a kamatos kamat hatást, a részvények által fizetett osztalékot fektesd be újra. Hosszú távon a fejlett tőkepiacok a növekvő lakossági költések miatt eddig felfelé haladtak. Törekedj folyamatos megtakarításra, évente, félévente, vagy ahogy megteheted vásárolj, így hosszú távon jó átlagárad lesz. Ugyanannyi pénzért emelkedő piacon kevesebb, csökkenő piacon több terméket tudsz vásárolni.

Persze itt egyből felmerül a kérdés, hogy ok, ez a 3 pont egyszerű, tán még logika is van benne, de mégis, konkrétan mit vásároljak? Ebben segít a Finax, amely személyre szabott befektetési portfoliót alakít ki az ügyfelek számára, 10 ETF-ből, vagyis indexkövető alapból, amelyek akár egyenként is sok száz részvényt, vállalati vagy államkötvényt tartalmaznak.

Teszt portfolió kiállítása

Az ETF egy tőzsdeindex esetén egyszerűen lemásolja az adott indexet, a benne lévő részvényeket vásárolja meg, és követi az index változását. Az indexkövető alapok éves költsége alacsonyabb, mint az aktívan kezelt társaiké, és hosszú távon jellemzően jobb hozamot is hoznak.

Igen ám, de a tőzsdei részvények nagyságrendileg 35%-a osztalékot is fizet, mi történik ezzel a pénzzel? Nagyon sok ETF, például a Finax portfólióban lévők is, az osztalékból az alapban lévő részvényeket újra vásárolják, így ismételt automatikus befektetés történik, vagyis működik a kamatos kamat hatás.

Az fenti ábrán évi 100 000 Ft-ot fektettünk be, a kék vonal esetében az osztalékot újra befektettük, a sárga vonal esetében nem. 20 éven keresztül évi 100 000 Ft volt a megtakarítás, a tőzsdei hozam 5%, volt, az osztalék 3%. A különbség az ábrán tán annyira nem tűnik markánsnak, de az osztalék visszaforgatós verzió 23%-al többet hozott. A Finax portfólió az osztalék újrabefektetést automatikusan elvégzi.

A Finax portfólió a kockázatviselési hajlandóság függvényében részvény és kötvénypiaci ETF-ekből legózza össze a portfoliókat. A különböző portfóliók múltbeli teljesítményét mutatja az ábra:

Állítsd össze saját portfoliódat, vajon nálad mennyi lesz a részvény, kötvény arány?