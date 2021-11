Hogyan hat a megtakarításokra a novemberi kamatdöntés?

Módos Dániel , Diófa Alapkezelő 2021. november 22. 12:40

A novemberi kamatdöntő ülés előtt több szempontból is felfokozottak voltak a várakozások. Az októberi amerikai és az euróövezeti infláció is meghaladta a várakozásokat, megerősítve ezzel azt, hogy az inflációs nyomás a vártnál nagyobb és akár tartós is lehet. A dollár trendszerű erősödése pedig folyamatos nyomás alatt tartja a feltörekvő országok devizáit, köztük a régiós devizákat is – írja elemzésében Módos Dániel, a Diófa Alapkezelő makrogazdasági elemzője.