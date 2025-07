K&H: a részvénypiacok továbbra is drágának számítanak

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a K&H Alapkezelő írását olvashatják:

"Júliusban kitartott a kedvező hangulat a részvénypiacokon, továbbra is a feltörekvő piacok és az Egyesült Államok részvénypiaca vezette az emelkedést. Az amerikai gazdaság nagyon erős, a második negyedéves GDP növekedés a várt felett, 3%-kal nőtt évesített negyedéves alapon. Az amerikai gazdaságpolitikával kapcsolatos bizonytalanság némileg csökkent, és a már megkötött kereskedelmi megállapodások is megnyugtatták a befektetőket és a fogyasztókat is. A magasabb vámok hatásai még nem látszanak a reálgazdasági folyamatokban, egyelőre a bizonytalanság, kiszámíthatatlanság enyhülését pozitívan fogadják a piaci szereplők. A részvénypiacok – főleg az amerikai tőzsde – továbbra is drágának számítanak a várható profitokhoz képest, így bármilyen, jelentősebb negatív hírre érzékenyebben reagálhatnak a börzék. Az amerikai kötvénypiacon nem volt jelentősebb elmozdulás július során, a hozamszintek kis mértékben emelkedtek csak.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. A főbb eszközosztályokat tekintve a részvények esetén a hosszú távú súlyon tartjuk a jelenlegi kitettséget. Az amerikai gazdaság továbbra is jól teljesít, azonban a magasabb vámok reálgazdasági hatásával kapcsolatos bizonytalanság óvatosabb megközelítést indokol. Régiós szinten felülsúlyozzuk az amerikai, míg alulsúlyozzuk a csendes-óceáni térség részvénypiacát. A szektorokat tekintve felülsúlyozzuk a pénzügyi- és a technológiai-szegmens papírjait, míg a ciklikus iparágak, főként az ipari-szektor részvényeiből a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk a vegyes alapok portfólióiban. A hazai, hosszabb kötvények arányát csökkentettük a hónap során, míg növeltük az eurós, jó hitelminősítéssel rendelkező vállalati kötvények arányát a vegyes alapok mögötti portfóliókban."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A K&H Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 67%

EUR kitettség: 8%

USD kitettség: 18%

Egyéb devizás kitettség: 7%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ