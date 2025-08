Lecsapott Donald Trump - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Portfolio 2025. augusztus 01. 09:25

Tegnap komoly emelkedéssel indult a nap az amerikai tőzsdéken a remekül alakuló gyorsjelentéseknek köszönhetően (Microsoft és Meta), később azonban elromlott a hangulat Donald Trump ténykedését követően, az amerikai elnök ugyanis felszólította a nagy gyógyszergyártókat, hogy csökkentsenek a készítmények árain. Ami a mai napot illeti, a kedvezőtlen ázsiai kereskedést követően Európában is esést láthatunk, a rossz hangulat elsősorban annak tudható be, hogy Trump jelentősen megemelte a vámokat számos kereskedelmi partnerre, köztük Kanadára, Brazíliára és Indiára.



Ami a gazdasági adatokat illeti: Németországból a júliusi IFO-indexe jön délelőtt, amely a legfontosabb üzleti hangulatmutató az eurózóna vezető gazdaságában. Délután pedig az amerikai tartóscikk-rendelések adatai következnek: ezek a beruházási kedv és ipari kereslet alakulásáról árulkodnak, így piacmozgató hatásuk is lehet a vámháborús környezetben.