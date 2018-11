Meglepő adatok: a gyerekkor nagyban meghatározza, milyenek lesznek a nyugdíjas évek

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Nem gondoltuk, hogy a szülők példája még a nyugdíjcélú öngondoskodásra is kihat, érdekes volt szembesülni azzal, hogy kétszer annyi embernek van nyugdíjcélú megtakarítása azok között, akik a szüleiktől is ezt látták. Ennek tudatában úgy gondolom, hogy még inkább érdemes tudatosan tervezni a jövőjüket a gyermeket nevelő családoknak, hiszen így amellett, hogy nagyobb anyagi biztonságot teremthetnek idős korukra, ezzel a gyerekeik válláról is levesznek egy terhet, ráadásul pozitív, másolható mintát mutatnak a jövő generációja számára

Jövőbeni anyagi helyzetünkre nagy hatással van az, mit láttunk otthon, a szüleinktől. A szülői minta ugyanis ragadós, legyen szó akár nyugdíjcélú megtakarításról, értékesíthető vagyontárgyak gyűjtéséről, vagy vállalkozás indításáról - ez a legfontosabb megállapítása annak a reprezentatív kutatásnak, ami szeptemberben készült a Groupama Biztosító megbízásából.- mondta a Portfolio-naka kutatással kapcsolatban.A szakember azt is elárulta, a válaszokból kiderült, hogy a szülők 42 %-nak van vagy volt valamilyen plusz anyagi forrása a nyugdíj mellett. "Ez a szám nem tűnik alacsonynak, de ha megnézzük, milyen jellegűek ezek a plusz jövedelmek, már van min elgondolkozni: a szülők 21%-ánál származik/származott például nyugdíj melletti munkavégzésből, 12%-nak pedig a gyermekeik anyagi támogatásából plusz jövedelme, kifejezetten nyugdíjcélú megtakarítása azonban a szülők mindössze 5 százalékának van vagy volt" - tette hozzá Kádár Péter.

A fiatalabb generáció azzal is tisztában van, hogy a jelenlegi anyagi nehézségekért részben a szülők is felelősek. A felmérésben részt vevők 23%-a válaszolta azt, hogy a szüleinek sokkal felelősebben kellett volna készülnie a nyugdíjas évekre.

Egy osztrák fiatal például, ha kilép az iskolapadból, nagy valószínűséggel azonnal elkezd félretenni, hiszen ezt látta szüleitől, erről tanult az iskolában is. Lehet, hogy csak 5 eurót, de nem is ez a lényeg, hanem a szemlélet, az, hogy akármilyen kis összeget is, de már az első fizetéséből megtakarít. Mi is elmondjuk minden lehetséges fórumon, hogy arra érdemes törekedniük a fiataloknak, hogy a munkába állást követően minél hamarabb elkezdjenek rendszeresen félretenni már időskorunkra is. Ezzel elérhető, hogy ne a kényszer szülje a megtakarítást, hanem saját magunk irányítsák tudatos tervezéssel jövőjüket

Márpedig az idős kori anyagi gondok korántsem csak az érintettek életét keserítik meg, hanem sokszor a szeretteikét is. Kiderült ugyanis az is, hogy a 18 és 59 év közötti válaszadók 7%-a rendszeresen támogatja anyagilag a szüleit, 17% pedig hébe-hóba, a saját anyagi helyzetétől függően segíti szüleit pénzügyileg. A válaszadók negyede pedig azt válaszolta, hogy nincs olyan anyagi helyzetben, hogy segíthesse a családját."A fiatalabb generációknál lényegesen jobb a helyzet, egyre tudatosabban készülnek időskorukra, ráadásul korábbi kutatásainkból azt is látjuk, hogy egyre hamarabb is kezdik el a takarékoskodást" - jegyezte meg Kádár Péter hozzátéve, tőlünk nyugatabbra egy fiatal nemcsak, hogy a szüleitől hall az öngondoskodás fontosságáról, de az iskolai oktatás is kiterjed az öngondoskodásra való nevelésre.Nem könnyű úgy félretenni, ha a szülőt és a gyerekeket is segítjük anyagilagA magyar kutatásból kiderült, hogy a válaszadók 53%-a az örökségéről is lemondana, ha ezzel biztosíthatná szülei nyugodt nyugdíjas éveit. Az is jól látszik, hogy igazán nehéz helyzetben az úgynevezett szendvics-generáció van, akiknek még élnek a szülei, de már felnőtt gyerekeik is vannak. A Groupama felméréséből kiderült, hogy az úgynevezett szendvics-generáció tagjainak negyede amellett, hogy saját magáról gondoskodik, anyagilag segíti a szüleit és a gyerekeit is, számukra jelenti a legnagyobb kihívást előteremteni az idős korra félretett pénzt.- mondta a szakember.

Az is jól látszik a kutatásból, hogy ha arról van szó, hogy valaki inkább saját nyugdíjáról gondoskodik vagy az anyagi forrásait gyerekére fordítja, egyértelműen a gyerek felé billen a mérleg nyelve. Ez leginkább a szendvics-generációnál szembetűnő, akiknek 41%-a ugyanis csak a gyerekeit, míg 1%-uk csak az idős szüleit segíti pénzügyileg.