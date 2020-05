Új trendek a cégellátásban: maszkok, fertőtlenítők és a tej is házhoz jön

Az irodaszerek piacát érzékenyen érintette, hogy egyik napról a másikra elnéptelenedtek a munkahelyek. A francia Lyreco Group, a magyar és európai piac jelentős szereplője néhány hét alatt átszervezte működését és most már az otthonokba szállítja ki a munkavégzéshez szükséges eszközöket. A keresletnek megfelelően kibővítették a termékskálát és számos multit látnak el maszkokkal, fertőtlenítőszerekkel. Kiss Pétert, a cég magyarországi országigazgatóját kérdeztük, mennyire fogja megsínyleni a szektor a járványhelyzetet, hogyan lehet kivédeni, ha egyik napról a másikra bezuhannak a megrendelések és miért náluk vásárolnak a klasszikus irodaszerek mellett tejet és más élelmiszereket.

Hogy néz ki ma Magyarországon az irodaszerek piaca, mik a legnépszerűbb termékek?

A magyarországi piac 300-350 millió euró között mozog, ennek a nagy része az irodák, gyártó egységek megrendeléseiből jön össze, de jelentős a lakossági fogyasztás is, amikor például a szülők iskolaszereket vásárolnak. De nemcsak ez a mi piacunk, a Lyreco termékportfóliója nagyon sokrétű, az elmúlt 15 évben teljesen elrugaszkodtunk a tradicionális irodaszertől, ami mostani válsághelyzetben is kifizetődik. Arra törekedtünk, hogy mindennel ki tudjuk elégíteni az ügyfelek igényeit a nyomtatópapírtól kezdve a golyóstollon át, de idetartozik az irodai kávé, a takarítószerek, a védőfelszerelések, irodabútor és az IT eszközök is.

Kiss Péter forrás: Harangozó Dávid

Volt olyan cég, amely a nyári időszakban megkeresett minket, hogy szüksége lenne 15 barbecue sütőre, mert lesz egy céges parti. Bár ez nem szerepelt a kínálatunkban, beszereztük neki. Nagyon kevés olyan cég van, amelyik arra fókuszál, hogy minden igényt kielégítsen, a legtöbben inkább specializálódtak: van, aki a vendéglátóipari egységekre fókuszál, más a higiéniai termékekre, egyesek védőruházatra. Nekünk mindegyik a versenytársunk.

17 ezer termékünk van raktározva másnapi szállításra – ez az egyik erősségünk, hogy bármit rendelnek, azt másnap kiszállítjuk. Amennyiben egy teljes irodafelújításról van szó, az egy nagyobb projekt: tervezés, kivitelezés és bútor leszállítása nagyjából 3-4 hét.

Teljeskörű szolgáltatásokra törekszünk: speciális termékek beszerzése, egyedi ügyfélajándékok biztosítása pontos brief alapján, de ide tartozik a prémium kávé biztosítása is. A munkavédelem most kiemelt szerepet kap a B2B szektorban tradicionálisan erős higiénia és catering mellett.

Mennyire sérülékeny ez a piac? Nemcsak a mostani, speciális helyzetre gondolok, de például a digitalizáció sem éppen az önök malmára hajtja a vizet.

30 éve mondják, hogy el fog tűnni a nyomtatópapír, de a volumen azóta is növekedett. Azt már évekkel ezelőtt láttuk, hogy a digitalizáció hatással lesz a szektorra, ezért is kezdtük el diverzifikálni a portfóliót, de radikálisan mégsem csökkentette a tradicionális kategóriákat. Ebben benne vannak a mappázási dolgok, a klasszikus irodaszerek, amikről azt gondolhattuk volna, hogy a digitalizáció nyomán eltűnik, de nem így történt.

Ugyan ma már a fő fókusz más, de a bevételek nagy része, körülbelül fele még mindig a core bizniszből jön. Azt ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy amíg ez a piac stagnált vagy mindössze néhány százalékot fejlődött, addig a Lyreco 12-15 százalékokat nőtt minden évben, öt év alatt megdupláztuk a bevételünket Magyarországon.

Rengeteg új irodaházat adtak át az elmúlt években. Mennyire volt érzékelhető az építőipari konjunktúra hatása ebben a szektorban?

Az irodapiac növekedését nem követte a konjunktúra ezen a területen, habár sok irodaházat adtak át, inkább az volt jellemző, hogy a jól menő cégek átköltöztek B kategóriás irodaházakból A kategóriásakba, tehát összességben nem az történt, hogy sokkal többen dolgoznak irodákban, mint 10 éve, csak többen dolgoznak A kategóriásban. Inkább a kékgalléros munkakörökhöz kapcsolódó termékspektrum, a higiéniai és munkaruházat lettek a húzóágazatok illetve a komplex szolgáltatások iránti igény.

Ez utóbbiak – védőmaszkok, fertőtlenítőszerek – elég keresettek most. Sikerült a koronavírus miatti keresletcsökkenést kompenzálni ezzel az üzletággal?

A Lyreco egy globális, tőkeerős cégcsoport, ami most nagyon fontos. A likviditásunk az egyik legjobb a piacon, nagyon egészségesen futottunk neki pénzügyileg ennek a válságnak. Nálunk nem állt le az invesztíció, a megkezdett digitalizációs projektek folytatódnak és a vírus miatt fel is gyorsultak, folyamatosan nézzük, hogy hogyan tudunk erősebben kijönni a válságból, mint a versenytársak.

Kezdetben persze voltak nehézségek, amikor az emberek elkezdtek hazamenni az irodákból, érezhető volt a volumencsökkenés, azonban hamar sikerült váltani, bevezettük a home office szolgáltatást: az otthonról dolgozók munkáltatójukon keresztül meg tudják rendelni, amire szükségük van, és másnap házhoz is szállítjuk. Ennek is köszönhetően 300 százalékkal növekedett az új webshop regisztrációk száma.

Ugyan a tradicionális kategóriák stagnálnak, de nagymértékben nőtt a kereslet a fertőtlenítők, maszkok, kesztyűk iránt. Ezeket folyamatosan szerezzük be és látjuk el a piacot. Kezd balanszba kerülni a bevételünk, nem annyira érezzük meg a válságot, mint néhány más iparág.

A meglévő ügyfélkörnél hatalmas az igény ezekre a termékekre, dolgozunk olyan multinacionális cégekkel, amelyek több országban is a partnereink, és ők milliós nagyságrendben igényelnek maszkokat, ez nekünk is kihívás. Nagyon sok a hamis termék a piacon, illetve az olyan, aminek nincs megfelelő tanúsítványa - a kínai importtermékek elárasztották Európát. Tudtunk volna maszkokat 10 milliós nagyságrendben behozni az országba, csak nem volt meg a megfelelő tanúsítványuk. Például a jelenleg piacon lévő N95 és KN95 maszkok döntő többsége nem teljesíti az európai (EU) 2016/425 rendeletben foglalt szabványokat. Ezekkel a termékekkel többek között az is a gond, amellett hogy nem garantálnak teljes védelmet, hogy még akár veszélyesek is lehetnek az egészségre, mi ezeket a maszkokat ezért nem is tartjuk raktáron.

Ugyanakkor a Lyreco szerencsés helyzetben van, mert tavaly megvettük Európa egyik vezető munkavédelmi cégét az Intersafe-et. Ez egy 200 millió eurós árbevételű vállalat, ha új beszállítót kell auditálnunk, az ottani kollégák ezt megoldják. Nagyon sok kínai tanúsítványt néztünk át az utóbbi időszakban, és ezeknek 99 százaléka hamis volt. Ezt a piaci előnyünket szeretnénk arra kihasználni, hogy megszólítsunk olyan cégeket, akik esetleg csalódtak a beszállítójukban, mivel gyenge minőségű terméket vásároltak. Jelen pillanatban is azon dolgozunk, hogy a lehető leghamarabb minőségi maszkokkal lássuk el a piacot.

Milyen piaci átrendeződésre számít az ágazatban?

Azt reméljük, hogy piaci előnyre tudunk szert tenni a versenytársakkal szemben, több millió eurót elkülönítettünk csoport szinten, hogy ezeket a slágertermékeket beszerezzük. Át fog alakulni a piac, aki pedig nem elég tőkeerős, az fel fogja adni a versenyt. Senki nem tudja megmondani, hogy meddig fog tartani a válság, de azt már látjuk, hogy a hatása hónapokban mérhető. A kormányintézkedéseket is figyeljük, illetve a környező országokat, például Ausztriát, ahol elég magas volt a megbetegedések száma, de mégis elindult egy fokozatos lazítás, újra nyithatnak bizonyos boltok, az emberek visszamehetnek dolgozni. Figyeljük, hogy máshol mikor volt a vírus tetőzése, és utána mi következett. Így egy kicsit itthon is le tudjuk modellezni mi várható. Azt látjuk, hogy a cash-flow menedzsment nagyon fontos lesz, mert az értékesítés nagyon jó, de sok partnerünk 30, 60 vagy 90 napos fizetési határidőn van, fontos, hogy a likviditásunk erős maradjon.

Elképzelhető, hogy hosszabb távon is változás lehet akár a termékportfólióban? Megmaradnak például a tisztító – és fertőtlenítőszerek?

A termékportfólió viszonylag radikálisan meg fog változni, arra számítunk, hogy a jövőben sokkal több lesz az óvintézkedés, valószínűleg jó ideig csak maszkban lehet bemenni bizonyos helyekre, fertőtleníteni kell majd. A következő 1-1,5 év erről fog szólni, hogy velünk maradnak ezek a védőfelszerelések, óvintézkedések, és ez a termékportfóliót is át fogja alakítani. A home office is maradni fog, a technológiai eszközök továbbra is keresettek lesznek. A válság első két hetében például hiánycikk volt a laptop az országban.

Vannak olyan megrendelések az utóbbi hetekben, ami önök számára is meglepetés volt?

Elég sokan rendeltek otthonra catering termékeket, kekszet, csokit stb., ami meglepő volt, de érthető: a kiskereskedelmi láncok házhoz szállítási időpontjai hetekre be vannak foglalva. A katalógusunkba pedig vannak olyan termékek a catering miatt belistázva, mint például a tejek, vagy az említett édességek, sós snackek, amihez így sokkal gyorsabban hozzá tudnak jutni. Mi pedig csak örülni tudunk, hogy ezzel is hozzájárulunk az otthonról dolgozók produktivitásához.

A cikk megjelenését a Lyreco Group támogatta.