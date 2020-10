Akár 400 ezret is kereshet egy frissdiplomás – Érdemes élni a lehetőséggel

Bár tény, hogy vannak olyan szakmák, ahol már fiatalon is magas fizetést lehet elérni, tanulni még mindig jó befektetésnek, ez egyértelműen látszik a statisztikákból is. Utánajártunk a jelenlegi felsőoktatási hallgatók lehetőségeinek és annak, milyen kilátásaik vannak a munkaerőpiacon.

A tanulás még mindig jó befektetésnek számít, a mesterdiplomás fiatalok ugyanis gyorsabban tudnak elhelyezkedni és a kereseteket tekintve is jobb helyzetben vannak, mint az alapképzést végzettek. Ezt támasztja alá Varga Júlia közgazdász, az MTA tudományos főmunkatársának egyik, a Munkaerőpiaci Tükör 2018 című MTA-kiadványban megjelent tanulmánya is, amelyben azt mutatja be, hogyan változott a legfeljebb 35 éves diplomások munkaerőpiaci helyzete 2004 és 2018 között.

A szakember kutatásai során azt találta, a mesterdiplomát szerzettek több mint 80 százaléka volt foglalkoztatott a teljes időszakban.

Az alapfokon végzettek az időszak legelején a mesterdiplomásokkal megegyező arányban dolgoztak, majd 2006 és 2010 között – valószínűleg a gazdasági válság hatásaként – 7 százalékponttal csökkent foglalkoztatottsági arányuk.

Vagyis a válságban alapvetően jobb helyzetben voltak a mesterképzést végzők, mint az alapszakos diplomával rendelkezők.

Ugyanakkor a szakember azt is megjegyzi, hogy 2010 után ismét növekedni kezdett az alapszakosok foglalkoztatása és 2016-ra már elérte a 80 százalékot.

Megéri mesterképzésre jelentkezni

A Diplomás Pályakövetési Rendszer szintén megerősíti, hogy a hallgatóknak mind a jövőbeli jövedelmet, mind az elhelyezkedést tekintve érdemes plusz két évet a tanulásra fordítani. A 2015/2016-ban, gazdaságtudományi karon végzett alapszakosok átlagos kezdő fizetése bruttó 277 786 forint a Diplomás Pályakövetési Rendszer adatai alapján, és átlagosan 1,92 hónap alatt találtak munkát az egyetem elvégzése után. Ezzel szemben a mesterképzést végzettek átlagos kezdő fizetése bruttó 382 292 forint, és az alapszakosokhoz képes valamivel rövidebb időn belül, 1,31 hónapon belül sikerült elhelyezkedniük.

Az adatok alapján az is látszik, hogy a bér és a várható munkába állás időpontja attól is függ, ki melyik egyetemen szerzett diplomát.

A BCE-n végzett mesterszakos hallgatók kezdő átlagjövedelme például bruttó 427099 forint, vagyis jóval magasabb az átlagnál, és átlagosan kevesebb, mint egy hónap alatt találnak is munkát a hallgatóink

– mondta a Portfolio-nak Habis Helga Mesterképzésekért Felelős Dékán, hozzátéve, az egyetemen nagyon gyakorlatorientált a mesterszakos oktatás, a hallgatók a vállalati ügyfelekkel együtt dolgozva valódi tapasztalatra tehetnek szert, a legnagyobb cégek vezetőivel dolgozhatnak együtt.

„Két év alatt jelentős kapcsolati háló alakulhat ki, amelyet a diploma megszerzése után kamatoztathatnak a végzősök. A duális programok például ebben nagy segítséget nyújtanak, ugyanis a hallgatók ennek keretében heti három napot az egyetemen, kettőt pedig a Corvinus vállalati partnereinek egyikénél töltenek, tehát valóban részesévé válnak a munkafolyamatoknak” – jegyezte meg a szakember.

A duális képzésben az együttműködő partnerek az ország vezető könyvvizsgáló cégei, például a PricewaterhouseCoopers, a KPMG, vagy az Ernst & Young, a hallgatók pedig nem ingyen dolgoznak, kapnak fizetést, vagyis egyszerre tanulnak, építik a karrierjüket és keresnek pénzt.

Habis Helga, a Budapesti Corvinus Egyetem Mesterképzésekért Felelős Dékánja

Sok hallgatónak okoz fejtörést, hogy hogyan egyeztesse össze a tanulmányok elvégzését a munkával. Azoknak sem kell lemondani a mesterszakos diplomáról, akik számára különböző okokból kifolyólag nem megvalósítható a nappali képzés.

„A 2021. évi keresztfélévben hét mesterszak is indul, köztük olyanok is, amelyeket akár munka mellett is be lehet vállalni. Ilyen például az angol nyelven induló Nemzetközi adózás, ami levelező tagozaton végezhető el. Ráadásul a képzési program a nagy tanácsadó cégekkel együttműködve, az ő munkaerőpiaci igényeikre reagálva lett kidolgozva, így naprakész, gyakorlati tudást nyújt” – mondta Habis Helga, hozzátéve, alkalmazkodni kell a hallgatók igényeihez.

A világ több száz üzleti iskoláját monitorozva a Financial Times minden évben összeállítja nemzetközi rangsorát a legjobb üzleti iskolákról és képzéseikről. A menedzsment képzéseket listázó, Financial Times Masters in Managment globális rangsorán idén a 90. helyen szerepel a Corvinus Vezetés és szervezés mesterképzése.

A felmérés szerint a Vezetés és szervezés mesterképzésen diplomázott hallgatók átlagfizetése három évvel a végzésük után bruttó 600 000 forint,

ez a képzés pedig ősszel például indul esti tagozaton is.

Nemzetközi tapasztalat az egyetemi évek alatt

A dékán hangsúlyozta, a már egyetemi évek alatt kialakult kapcsolati háló mellett a nemzetközi tapasztalat miatt is érdemes elgondolkozni a mesterszak elvégzésének lehetősége mellett.

“Számos szak elvégezhető double degree formában, azaz a hallgatók a Corvinus Egyetem diplomája mellé valamely neves külföldi egyetem diplomáját is megszerezhetik. A program jellegétől függően bizonyos félévet/féléveket a hallgatónak a külföldi partnernél kell elvégeznie, ez remek lehetőséget biztosít a hallgatók számára: világot látnak, új kultúrát ismernek meg, a gyakorlatban használják a nyelvtudásukat, mindez sokat jelenthet a későbbi elhelyezkedés során” – jegyezte meg a szakember.

