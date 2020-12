Covid-19: ajándék pocsék csomagolásban?

Elsőre a borzasztó dolgok jutnak eszünkbe a pandémia kapcsán. Másodjára is. Én mégis harmadjára, most a kedvezőbb oldaláról szeretném megközelíteni, hogy mit tanultunk, miben lehetünk majd jobbak az idei év után.

Saját házam táján söprögetve, egy évvel ezelőtt biztos nem jutott volna eszembe megkérni a kisgyerekes kollégáimat, hogy december 14-től ne engedjék óvodába, iskolába a kicsiket, remélve, hogy segítek abban, hogy biztonságban együtt tölthesse három, szebb esetben négy generáció a karácsonyt. Azt üzentem, hogy a videóértekezlet alatt nem zavar, ha a gyerek feltűnik a háttérben.

Vagy nem gondoltam volna, hogy elküldöm a kollégákat karácsonyi bevásárlásra munkaidő alatt, ismét csak azért, hogy ne menjenek tömegbe, legyen esélye a biztonságos ünnepnek. Mi vállalatvezetők érzékenyebbek lettünk a kollégáink problémáira.

A magyar iskolákban sok tanár elküldte élete első e-mailjét, megtanultak digitális órát tartani és adminisztrálni. A feleségem iskolájában (igaz alapítványi pénzből) multimédiás eszközöket szereltek be. A magyar munkavállalók megtanulták megbecsülni a munkájukat, ha maradt. A boltokban megtanulták megbecsülni a vevőt. Kitaláltuk, hogyan lehet a megrendelt élelmiszert egy óra alatt házhoz szállítani. A magyar labdarúgó-válogatott és a Fradi megtanult nyerni és szépen veszteni. Mondjuk ez nem a vírus miatt van, hanem az olasz és ukrán edző tehet róla főleg, akik megmutatták, miről szól a modern foci...

Ha fociról beszélünk: „Panem et Circenses” - kenyeret és cirkuszi játékokat a népnek - mondta Augustus császár állítólag. Amellett, hogy imádom a focit, én a „Scientiam et vitam” híve vagyok inkább: azaz a kórházaknak és iskoláknak, amire minden áldott nap szükségünk van és nem csak évente kétszer, mint az új atlétikai stadionra.

Én arról álmodok, hogy úgy járunk az egészségüggyel, mint a kilencvenes években a benzinkutakkal.

A francia barátaim el voltak ájulva attól, hogy micsoda szuper benzinkútjaink vannak. Átugorva néhány fejlődési fázist, rögtön szuper kutakat építettünk, ugyanis addig nem sok volt.

Remélem, hogy így lesz a kórházakkal is, rájön valaki, hogy az öregedő, betegeskedő társadalomban úgy lehet millió szavazatot nyerni, hogy csodálatos az ellátás, modern AI, mesterséges intelligencia vezérelt diagnosztika működik, kedvesek az orvosok és az ápolók. Elindultunk abba az irányba a fizetésemelésekkel, hogy maradjanak, jöjjenek vissza az orvosaink, ápolóink. A lélegeztetőgépeket gyorsan beszereztük, ilyen lendülettel mindent el tudunk intézni, ha akarjuk. Senki se vitathatja, hogy a kormányunk ereje a döntéshozatali és végrehajtási képességében van. A románok, akik impotens módon építgetik autópályáikat, el vannak ájulva tőlünk.

A Randstad is tudna segíteni az egészségügyben is. Brazíliától Nyugat-Európáig mindenütt a legnagyobb ügyfeleink a kórházak. Nálunk eddig erre nem jöttek rá, hogy mi a hozzáadott értékünk a toborzás-kiválasztásban. Pedig ez egy szakma. Nem is beszélve arról, hogy az OECD-országokban minden negyedik orvos és minden hatodik ápoló külföldi.

Lehet, hogy segítség kellene nekünk is, hogy ne történjen meg az, ami most zajlik a magyar kórházakban?

Ha minderre rájövünk, lehet, hogy a modern egészségügy megteremtése lesz a legnagyobb haszna a Covid-19-nek Magyarországon.

