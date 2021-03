Új piacokra fókuszál az InterTicket: de mikor lesznek ismét koncertek Magyarországon?

A COVID-19 járvány okozta válság érzékenyen érintette az ország legnagyobb rendezvény-kezelő és jegyértékesítő cégét, az InterTicket Kft.-t, mégis, sok szempontból sikeres évet zárt a magyar vállalat. A kényszerhelyzet felpörgette a fejlesztéseket, és noha eddig is több lábon állt a cég, tavaly még inkább az új, felhő alapú platformon működő Smart City rendszer és az egyre inkább fókuszba kerülő Blockchain-technológiák fejlesztése felé fordultak. A vállalat átmeneti, nehezebb likviditási helyzetből való kilábalására a megoldást a Hiventures kockázati tőkealap-kezelő KKV Mentőterméke jelentette.

Az InterTicket több mint 20 éve van jelen a magyar piacon, legsikeresebb terméke az akár több tízezer fő befogadóképességű stadionokat is kiszolgáló helyfoglalási, jegyértékesítési és vezetői információs szoftverekből álló rendszer (maga az InterTicket vagy IT platform), amelyet a cég jelentős előadóhelyek, színházak, fesztiválok, sportrendezvények számára fejlesztett ki. Épp ezért 2020 kihívás elé állította a magyar vállalkozást, hiszen a rendezvénypiacot nagyon érzékenyen érintette a koronavírus-járvány. Az InterTicket Kft. legjelentősebb árbevételét képező piaci forgalom jelentős visszaesést mutatott, ezért 2020 szeptemberében a Hiventures Zrt.-hez fordult.

"A visszaesést meg lehet élni drámaian, de mi úgy gondoltuk, hogy inkább az átalakulásban rejlő hatalmas lehetőségekre koncentrálunk. A piac az újraindulást követően már nem lesz ugyanolyan, mint volt, így mindenképpen új technológiai megoldásokra van szükség, új szegmensekbe kívánunk belefolyni. Már évek óta készülünk arra a nyitásra, amely a szűkebb értelemben vett rendezvénypiac mellett az új területeket 'Covid-álló' megoldásokkal célozza. A korlátozások utáni néhány hónapban, amikor nem nagyon látszott, hogy mikor lesz vége a pandémiának, mi is próbáltunk források után nézni. Voltak és vannak állami mentőcsomagok, jó a kapcsolatunk a bankunkkal, amely 25 éve a számlavezetőnk, de végül különböző csatornákon keresztül mégis a Hiventures-höz jutottunk el. Már a befektetés kezdeti szakaszában bevonódott a számlavezető bankunk is, így közös érdekek mentén valósult meg egy egészséges finanszírozási mix, melyhez a tőkefinanszírozás nagyban hozzájárult” – mondta a Portfolio-nak Jobbágy Ervin, az InterTicket ügyvezetője.

A cég tavaly két kiemelt fontosságú területre irányította a fejlesztések fókuszát: a Smart City rendszer kifejezetten a távoli, intenzív kapcsolattartás eszköze, amely az önkormányzatok figyelmébe került nem csak Magyarországon, de más országokban is. A rendszer 2019 óta piacon van, több önkormányzat is használja már évek óta.

A másik ilyen terület, a Blockchain-technológia, a felhasználási fázisba érkezett, amelyre a jelenlegi, rendkívüli helyzet még inkább ráirányította a figyelmet.

"Mára a legtöbb nemzetközi nagyvállalat, pénzintézet, valamint kiemelt állami szerv rendelkezik blockchain-stratégiával, amely egyre több konkrét fejlesztési projektekben ölt testet. A harmadik láb, amin állunk, az a jegyrendszerhez szorosan kapcsolódó streaming-rendszer: streaming szolgáltatóknak integrálunk jogosultsági és fizetési megoldásokat” – sorolta az ügyvezető, aki hangsúlyozta, már a COVID-19 megjelenése előtt is kiemelten fontos volt, hogy a cég több lábon álljon.

"Az InterTicket jelenleg 7 országban van jelen, 1000-nél is több partnere van, egymilliónál is több vásárlóval. Noha kkv-nak számít, sok startup tulajdonsággal is fel van vértezve a cég, amely kellő rugalmasságot ad a működéshez, mindemellett csúcstechnológiákat alkalmaz és folyamatosan innovációra törekszik. A cég megfelelt a KKV Mentőtermékünk paramétereinek, így erről kezdtünk el tárgyalni” – jegyezte meg Katona Bence, a Hiventures Zrt. vezérigazgatója, aki szerint az InterTicket jegyértékesítési és vezetői információs szoftverekből álló rendszere és a szolgáltatás professzionális, és ha kilábaltunk a krízisből, a nyitás után minden bizonnyal újra nagy igény fog mutatkozik majd a különböző rendezvények, események iránt.

Míg standard tőkefinanszírozásaival elsősorban növekedésre, piacbővítésre, illetve a családon kívüli cégutódlásra és M&A aktivitásra teremt új lehetőségeket a Hiventures, tavaly áprilisban bevezette KKV Mentőtermékét is kimondottan azzal a céllal, hogy segítse a vállalatok életében a válságból fakadó negatív hatások ellensúlyozását.



"Segítséget nyújtunk a hazai, korábban alapvetően nyereséges és sikeres, de a válság miatt pénzügyi nehézségekkel küzdő cégek átmeneti likviditási problémájának megoldásában, továbbá forrást biztosítunk azoknak, akik a kialakult gazdasági helyzet következtében, nem, vagy nem elégséges mértékben jutnak hitel- vagy más finanszírozáshoz. Bízunk abban, hogy mentőtermékünk révén a kkv-k felkészülve és megerősödve állnak majd készen az újraindításra” – mondta a Hiventures Zrt. vezérigazgatója, hozzátéve, azzal, hogy friss tőke kerül a cégbe, javul a vállalkozás mérlegszerkezete, ami innentől új hitelek bevonását teszi lehetővé.



A zárt konstrukcióval kapcsolatban kifejtette, a futamidő 7 év, vagyis az eladási jog a tulajdonosok felé a 7. évtől nyílik meg, az elvárt hozam évi 5,1%, a tőkealap tulajdonosi részesedése a cégben pedig mindösszesen 1%, ami a futamidő közben bármikor kivásárolható.

Jobbágy Ervin egyébként optimista, mint mondta, annak ellenére, hogy immár 12 hónapja kezdődött a korlátozás világszerte, a jegyértékesítő és rendezvényszervező cégek részvényei sok esetben nem estek, sőt, növekedtek.

Ez egy elképesztő tendencia. Annyira nagy a bizalom a visszatérésben világszerte, hogy ez a részvényeken is meglátszik

– mondta, hozzátéve, komoly problémák lesznek a legnagyobb rendezvényszervező és jegyértékesítő cégeknél, amelyek üzletpolitikai okokból vouchereket vagy kuponokat bocsátott a vásárlók rendelkezésére, melyek egy későbbi rendezvény látogatására fordíthatók. Véleménye szerint azok a cégek profitálhatnak a jelenlegi helyzetből, akik több lábon állnak, nem csak a rendezvénypiacra támaszkodnak.

"Az elmaradt rendezvényeket várhatóan 2021-ben vagy 2022-ben tartják majd meg, ezekre azonban bevételt épp a kuponok, voucherek miatt nem nagyon fognak tudni realizálni. Görgetnek maguk előtt egy jelentős problémát a promóterek és a jegyértékesítő cégek egy része is, itt komoly átrendeződések várhatók” – mondta az ügyvezető, hozzátéve, Magyarországon már érezni a piac éledezésének jeleit, nagyjából 500-600 rendezvény jegyei érhetők el már az idei évre.

