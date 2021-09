Állami várólista helyett a magánegészségügyet választják a magyarok

A koronavírus-járvány miatt elhalasztott beavatkozások miatt a műtéti várólisták jelentősen nőttek. Nem meglepő tehát, hogy a betegek egy része az állami ellátás helyett a magánegészségügyet választotta. A Dr. Rose Magánkórház idén januárban 100%-os növekedést tapasztalt az ortopédiai műtétek számát tekintve 2020. azonos időszakához képest, és a júniusi beavatkozások száma is több mint kétszer annyi volt, mint tavaly ilyenkor. Prof. Dr. Hangody László ortopéd-traumatológus szakorvos szerint ugyanakkor kérdés, hogy vajon megmarad-e ez a fokozott érdeklődés a magánszektor irányában, a Portfolio-nak úgy fogalmazott, valószínűnek tartja, hogy fél-egy év múlva a betegek egy része visszatér majd az állami ellátórendszerhez, ugyanakkor a magánszolgáltatókat választók aránya nagyobb lesz, mint a járvány előtt volt.

Mozgásszervi problémák a magyar lakosság jelentős részét érintik, a Dr. Rose Magánkórházban az ortopédiai műtét a második legkeresettebb műtéti típus, az elvégzett ortopédiai beavatkozások aránya a többi műtéthez képest folyamatosan nőtt az elmúlt két évben: 2019. szeptemberétől döntően térd- és csípőműtéteket végeztek, a 2021-ben tapasztalt nagy műtétszám-növekedést is a két műtéttípus iránti kereslet szignifikáns növekedése okozta. A magánkórháztól megtudtuk,

idén januárban 100%-os növekedést tapasztaltak az ortopédiai műtétek számát tekintve 2020. azonos időszakához képest,

és a júniusi beavatkozások száma is több mint kétszer annyi volt, mint tavaly ilyenkor. A jelentős növekedés hátterében az állhat, hogy járvány miatt elhalasztott beavatkozások az állami szektorban régóta csúsznak, ennek következtében pedig a műtéti várólisták is jelentősen nőttek.

Prof. Dr. Hangody László ortopéd-traumatológus szakorvos, Dr. Rose Magánkórház

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkező (NEAK) adatai szerint szeptember elején az átlagos tervezett várakozási idő egy térdprotézis műtétre 598 nap, a várakozók száma 8316, míg csípőprotézis műtétre 493 nap a tervezett várakozási idő, és jelenleg 7101-en várnak a beavatkozásra.

"A járvány előtti időszakban is már évek óta komoly küzdelem folyt azért, hogy a várólisták rövidebbek legyenek. Az endoprotetikai műtéteket - például csípő-, térd- és vállprotézis műtétek -illetően az volt a célkitűzés, hogy 3-4 hónapon belül sorra tudjon kerülni az, aki ilyen beavatkozásra szorul, de ezt nagyon nehéz megvalósítani az állami szektorban. Nálunk ugyanakkor nincs várólista” – mondta a Portfolio-nak Prof. Dr. Hangody László, a Dr. Rose Magánkórház ortopéd-traumatológus szakorvosa, aki szerint alapvetően három tényező játszik abban szerepet, hogy valaki a magánegészségügyi ellátás felé fordul: a szabad orvosválasztás, a várakozási idő, hiszen egy magánintézményben a beavatkozás pontos időpontja tervezhetőbb, ahogy maga a műtét módja, a kórházban tartózkodás időtartama is, ehhez kapcsolódóan pedig a kórházi körülmények sem elhanyagolhatóak.

A betegek nagyobb figyelmet kapnak az állami ellátáshoz képest, hiszen az ellátószemélyzet eleve kisebb számú beteggel foglalkozik

– tette hozzá a szakorvos. Jellemzően az idősebb korosztály körében végeznek endoprotetikai beavatkozást.

"Amikor már a térd-, váll-, csípőízület olyan szintű kopást szenvedett el, hogy az ízületnek csak a teljes kicserélésével tudunk hatékony eredményt elérni, akkor jelent megoldást ez a műtét, amely jellemzően – beavatkozástól függően – néhány napos kórházi tartózkodással jár” – tudtuk meg Dr. Hangody Lászlótól. A középkorú és fiatalabb páciensek esetén az artroszkópos, vagyis ízületi tükrözéses műtét a legjellemzőbb, szalagpótlás, porcátültetés, tengelykorrekció, illetve a különböző szalagokon, inakon végzett műtéti beavatkozások a leggyakoribbak.

Az artroszkópos beavatkozások ára nagyjából 1 millió forint körül alakul, az endoprotetikai beavatkozások ennél drágábbak, közel 2 millió forintba kerülnek.

A Dr. Rose Magánkórházban jelentős számú külföldi páciens is megfordul, sokan érkeznek a környező országokból, például Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából, vagy épp Ausztriából.

"Jelenleg Magyarországon érdemi kiegészítő biztosítás nincs, tehát aki a privát szektorban szeretne egy ilyen műtétet, annak vagy állnia kell a már említett magas költségeket, vagy pedig olyan speciális – akár nem is hazai – biztosítással kell rendelkeznie, ami átvállalja ezeket a költségeket. Mindezidáig nem volt jelentős azok száma, akik ezt be tudták vállalni. Most azonban egyre inkább azt látom, és ebbe a járvány és az egészségügyben történt változások is bele játszanak, hogy jelentősen megnőtt a magánszektort választók aránya” – mondta a szakorvos.

