Elemzők: pozitív a GDP-adat, de a szerkezeti problémák megmaradtak

A második negyedéves GDP-adat enyhe pozitív meglepetést okozott, de az elemzők szerint a gazdaság szerkezeti problémái nem változtak. A növekedést elsősorban a szolgáltatások és a fogyasztás húzta, míg az ipar, a mezőgazdaság és a beruházások továbbra is gyengélkednek. A legtöbb bank 0,7–0,8 százalékos éves bővülést vár, de a kilátások továbbra is törékenyek.

A második negyedévben 0,4%-kal magasabb volt a magyar gazdaság teljesítménye, mint az elsőben. Előzetesen a szakértők arra számítottak, hogy szerény mértékben tud emelkedni a GDP, a várakozások konszenzusa 0,2% volt. Vagyis a vártnál kissé jobb lett a második negyedéves GDP-adat. Igaz, a stagnálás közeli kép ezzel sem változott: az első fél évben összességében (a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint) éves alapon 0,1%-os visszaesést jelentett a Központi Statisztikai Hivatal.

Gránit Bank

A Gránit Bank elemzése szerint a második negyedéves GDP-adat megfelelt a bank előrejelzéseinek, és minimálisan kedvezőbb volt a piaci konszenzusnál. A termelési oldalon továbbra is visszahúzta a gazdaságot a mezőgazdaság, amelyet idén súlyos aszály sújtott, valamint az ipar, amely a gyenge külső kereslet és a kevéssé diverzifikált iparszerkezet miatt gyengélkedik. A havi adatok alapján ugyanakkor nem kizárt, hogy az ipari teljesítmény negyedéves alapon már javult, míg az építőipar esetében a korábbinál kedvezőbb számok fordulatot jelezhetnek.

A szolgáltató szektor valószínűleg továbbra is hozzájárult a növekedéshez, de nem olyan mértékben, hogy érdemben ellensúlyozza a termelő ágazatok gyengeségét.

Felhasználási oldalon a fogyasztás maradhatott a húzóerő, de a reálbérek növekedésének lassulása miatt kérdéses, hogy a bővülés fenntartható-e. A beruházások területén továbbra is jelentős visszaesésre lehet számítani, ami egyrészt az uniós források hiányával, másrészt a gyenge kereslettel és a cégek óvatosságával magyarázható.

A bank idei növekedési prognózisa 0,8 százalék körüli, de a kockázatok továbbra is lefelé mutatnak.

A tartósabb növekedés beindulásához az ipar és export élénkülésére, a beruházások beindulására, a reálbérek növekedésére és a gazdasági bizalom erősödésére lenne szükség.

Erste Bank

Az Erste Bank elemzői is enyhe pozitív meglepetésként értékelték a negyedéves növekedési adatot, ugyanakkor szerintük a gazdaság szerkezeti problémái nem változtak. Továbbra is érvényes az a tendencia, hogy a termelő ágazatok visszafogják a növekedést, míg a szolgáltatások próbálják ellensúlyozni a negatív hatásokat. A háztartások fogyasztása továbbra is fontos szerepet játszhatott a növekedésben, miközben kérdéses, hogy a beruházások elérték-e a mélypontot.

A második negyedévben ugyan sikerült elkerülni a technikai recessziót, de a nagy kép – amely stagnálást mutat – érdemben nem javult.

A bank az év egészére továbbra is 0,8 százalékos növekedéssel számol,

de hangsúlyozza, hogy ehhez erőteljesebb második félévi teljesítményre lenne szükség. A legnagyobb kockázatoknak a világgazdasági folyamatok és a belső kereslet törékenysége számítanak, miközben kérdéses, hogy a kormányzati beavatkozások képesek lesznek-e tompítani ezeket a hatásokat.

MBH Bank

Az MBH Bank szakértői úgy vélik, hogy a gazdasági teljesítmény felülmúlta a várakozásokat, különösen a negyedéves növekedés tekintetében. Elemzésükben hangsúlyozzák, hogy a magyar gazdaság továbbra is élénkülésre képes, de ez az élénkülés lassú és szelektív: elsősorban a szolgáltatások, a kiskereskedelem és az építőipar húzták a növekedést, míg az ipar és a mezőgazdaság gyenge maradt. A fogyasztás marad a legfontosabb növekedési tényező, amit többek között a fogyasztási hitelek dinamikus bővülése is támogat.

A beruházások területén csak 2026-tól számítanak lassú stabilizálódásra,

ahogy a járműipari és akkumulátor-beruházások termőre fordulnak. A bank a korábbi 1,1 százalékos növekedési előrejelzését néhány tized százalékponttal lefelé módosította.

ING Bank

Az ING Bank értékelése szerint a negyedéves adat pozitív meglepetés, de az éves teljesítmény kiábrándító maradt, különösen a tavalyi várakozásokhoz képest. A statisztikai hivatal jelentése összhangban áll az előzetes ágazati adatokkal: a mezőgazdaságot a kedvezőtlen időjárás, a madárinfluenza és az állatbetegségek is sújtották, míg az ipart továbbra is a gyenge külső kereslet és a készletezési ciklus elmaradó fordulata hátráltatja. Az ING kiemeli, hogy a

szolgáltatószektor húzta a növekedést, különösen az információ és kommunikáció ágazat, ami részben meglepetésként hatott.

Az építőipart nem említette külön a KSH, ami a szektor gyengébb júniusi teljesítményére utalhat. Felhasználási oldalon a fogyasztás lehetett a fő hajtóerő, míg a beruházások és a nettó export inkább negatívan járultak hozzá a növekedéshez. Az ING a második negyedéves adatok alapján 0,7 százalékos éves növekedést valószínűsít. Az év hátralévő részében is a fogyasztás maradhat a fő hajtóerő, különösen a költségvetési impulzusok hatására, de kérdés, hogy ez a többletjövedelem mennyiben jelentkezik tényleges vásárlásként és mennyiben növeli a megtakarításokat. A beruházások területén idén nem számítanak fordulatra, így ez továbbra is negatív tényezőként jelenik meg a gazdaságban, míg a nettó export esetében sem várható érdemi javulás a gyenge külső kereslet és az importigényes fogyasztás miatt.

A kormány 1 százalékkal számol

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy kedd reggeli sajtóháttérbeszélgetésen ismertette a kormány új hivatalos makrogazdasági prognózisát: ezek szerint az új 2025-ös növekedési prognózis 1% lett az eddigi 2,5% helyett.

