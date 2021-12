Farkasszemet néz a koronavírus járvánnyal a vendéglátóipar, sokan ebbe a mentőövbe kapaszkodnak

Portfolio 2021. december 20. 11:00

Súlyosan érintette a magyar vendéglátószektort a villámként lecsapó koronavírus járvány, sokan húzták le a rolót, azonban gyorsan jöttek a szektort segítő intézkedések is. A budapesti Burger Market a válság előtt a turizmus és a belföldi kereslet növekedését jól kihasználva készült további terjeszkedésre, amit azonban a koronavírus meghiúsított. Bár a fejlesztésre szánt tartalékoknak és a gyors átstrukturálásoknak köszönhetően a vállalkozás önerőből átvészelte a lezárásokat, de azok így is évekkel visszavetették a céget a fejlődésben. A Hiventures mentőprogramjának segítségével azonban most lehetővé válik, hogy a cég visszaálljon a korábbi növekedési pályára, a tőkepiacon megszokottnál kedvezőbb feltételek mellett biztosítva ennek finanszírozását.