Kulcsfontosságú döntést hozott Donald Trump nemezise: több magyar szál is felsejlik a történetben

Saját belső iránytűjét követve – ügyészi szóhasználattal élve – megalapozott kétségei voltak

- nyilatkozta a kérdésről Sean Clegg, Kamala Harris egyik legrégebbi politikai tanácsadója a Politicónak. Bár kaliforniai politikai körökben szinte nyílt titokként kezelték a volt szenátor indulását, és a közvélemény-kutatások is esélyesnek mutatták,

a szíve mégsem a kormányzóság felé húzta harrist.

A döntést megelőző hónapokban Joe Biden korábbi alelnöke helyi válságok sorát nézhette végig: Kaliforniát történelmi léptékű erdőtüzek fenyegették, a Trump-adminisztráció Los Angelesbe vezényelte a nemzeti gárdát a bevándorlási razziák elleni tüntetések közepette, de a demokrata bástyának számító állam költségvetését is célba vette a republikánus Fehér Ház.

Harris csapata nyár elején felmérte, hogy a politikusnak összesen akár 75 millió dollárt kellett volna gyűjtenie a kormányzói kampányra, amely végén szinte biztosan ő győzedelmeskedett volna, kivéve ha a kétpárti, "dzsungel-típusú" előválasztás végén egy másik demokrata párttársával kellett volna szembenéznie. Néhány demokrata politikus és adományozó nem lelkesedett túlzottan Harris kormányzói kampányáért a Politico szerint: egyrészt az elnökválasztási vereségének utóélete miatt, másrészt azon kétségeik következtében, hogy valóban érdekli-e őt a pozícióval járó munka.

Szövetségesei szerint Harris továbbra is országos, és nem állami szerepben látja magát,

és nem zárja ki a 2028-as elnökválasztáson való indulást. A lap szerint Harris fontolgatja egy nonprofit szervezet indítását is, mivel érdeklik a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, valamint a Z generáció előtt álló kihívások is. A volt alelnök emellett "107 nap" címmel memoárt fog kiadni szeptemberben a végül kudarcba fulladt, kutyafuttában összerakott 2024-es elnökválasztási kampányáról.

What the world saw on the campaign trail was only part of the story.My new book is a behind-the-scenes look at my experience leading the shortest presidential campaign in modern history.107 Days is out on September 23. I can't wait for you to read it: https://t.co/G4bkeZB4NZ pic.twitter.com/taUof0L4hs https://t.co/G4bkeZB4NZ