A fenntartható versenyképesség feltételei Magyarországon

A Covid-19 járvány ráirányította a figyelmet olyan területekre melyek döntő szerepet fognak játszani a versenyképesség növelésében. Két fontos területet emel ki ez a cikk: az oktatás fontosságát a digitalizációs fejlettségre nézve, valamint az egészségügyet. Mindkét esetben egyszerű statisztikai összefüggések is képesek rámutatni a megoldandó kihívásokra.

1. Digitalizáció

A járvány a digitális világot fokozottan a mindennapi életünk részévé tette az otthoni munka elterjedésével, valamint a megannyi online alkalmazás bevezetésével, például az alsó és közoktatásban, üzleti megbeszélésekben, konferenciák megtartásában, orvosi konzultációkban és számtalan más területen, ahol a korlátozások miatt az emberek nem tudtak, vagy óvatosságból nem akartak egy szűkösebb térben együtt lenni, dolgozni. Ez az új, intenzívebb digitális világ velünk fog maradni, sőt látjuk már mely más dimenziók irányába fejlődik, például a pénzügyi közvetítésben, a kommunikációban, az orvostudományban vagy a közlekedésben, hogy csak a legjelentősebb és legismertebb területeket említsük. A digitális gazdaság a fejlődés alapja, amihez az innovációs készség és az új technológiák gyors adoptálása, befogadása elengedhetetlen. Ez viszont szorosan összefügg az adott ország oktatási rendszerének eredményességével. A cikk erre szeretné felhívni a figyelmet az OECD PISA tesztek segítségével.

A PISA (Programme for International Student Assessment) teszt a 15. életévüket betöltött tanulók kompetenciáját méri fel, három különböző területen: matematika, természettudományok és szövegértés. A felmérés – ami három évente zajlik az OECD- és partnerországokban[1]– összehasonlíthatóvá teszi az országok oktatási rendszerének hatékonyságát. Itt az első két kategóriát vesszük figyelembe, mert ezek kapcsolódnak leginkább az innovációs képességhez, a digitalizáció elsajátításához. A legfrissebb, 2018-as eredményeket mutatjuk be.

Az európai országok digitalizációs fejlettségét a Digitális Gazdaság és Társadalom Indexe (DESI) mutatja (1.sz. ábra). Ahogy az ábrán látható, az európai országok digitalizáltsága jelentősen eltér. A legfejlettebb ország, Dánia és a legkevésbé fejlett ország, Bulgária között több, mint 37 százalékpont a különbség. A közép-kelet-európai országok digitális fejlettsége elmarad a fejlett nyugati országokétól. Ennek több oka van. Többek között az, hogy ezekben az országokban az egy főre jutó GDP is alacsonyabb, ami befolyásolja a kutatásra, innovációra és digitalizációra szánt összegeket.

Viszont összefüggés látszik a digitális fejlettség és a PISA eredmények között a fent említett kategóriákban. A közép-kelet-európai országok zöme az OECD országok átlaga alatt, Csehország és Lengyelország azonban felette vannak (2.sz. és 3.sz. ábrák). Kiemelendő Észtország, amely a digitalizáció ranglistájának a 7. helyén áll, és egyben kiválóan teljesít a PISA teszteken is: matematikában a 8. és a természettudományokban a 4. helyet foglalja el. A digitalizációs ranglistán az első helyet elfoglaló Dánia is viszonylag jól teljesít a PISA méréseken: 24. a természettudományok és 13. a matematika teszteken. Nem nehéz levonni a következtetést, hogy

a matematikában és természettudományokban jó tanulmányi eredményeket felmutató európai országok digitális fejlettsége magas és a kevésbé jó teljesítményt elérő közép-kelet-európai országok digitális fejlettsége alacsony.

Érdemes kiemelni, hogy a matematikában és természettudományokban elért eredmények listáján az első tíz ország között mindkét kategóriában hét ázsiai ország szerepel, főként kínaiak által lakott országok, illetve területek. Ismert, hogy Kína, Szingapúr, Tajvan mennyire előrehaladottak az innovációban és a digitalizációban. Kiemelendő Szingapúr, mely 2014-ben indított okosváros projektjének következtében folyamatos, jelentős összeget költ digitalizációra mind a közlekedés, egészségügy, közigazgatás és mesterséges intelligencia terén is. Ennek köszönhetően ma már az egyik legfejlettebb városállammá nőtte ki magát. Mindkét vizsgált területen Szingapúr a második helyen áll a PISA tesztekben.

2. ábra: 2018-as PISA eredmény matematikából 3. ábra: 2018-as PISA eredmény természettudományból ORSZÁG PONT ORSZÁG PONT 1. Kína * 591 1. Kína * 590 2. Szingapúr 569 2. Szingapúr 559 3. Makaó 558 3. Makaó 544 4. Hong Kong (Kína) 551 4. Észtország 530 5. Tajvan 531 5. Japán 529 6. Japán 527 6. Finnország 522 7. Dél-Korea 526 7. Dél-Korea 519 8. Észtország 523 8. Kanada 518 9. Hollandia 519 9. Hong Kong (Kína) 517 10. Lengyelország 516 10. Tajvan 516 11. Svájc 515 11. Lengyelország 511 12. Kanada 512 12. Új-Zéland 508 13. Dánia 509 13. Szlovénia 507 14. Szlovénia 509 14. Egyesült Királyság 505 15. Belgium 508 15. Ausztrália 503 16. Finnország 507 16. Németország 503 17. Svédország 502 17. Hollandia 503 18. Egyesült Királyság 502 18. USA 502 19. Norvégia 501 19. Belgium 499 20. Németország 500 20. Svédország 499 21. Írország 500 21. Csehország 497 22. Ausztria 499 22. Írország 496 23. Csehország 499 23. Svájc 495 24. Lettorszáfg 496 24. Dánia 493 25. Franciaország 495 25. Franciaország 493 OECD átlag 489 26. Portugália 492 31. Olaszország 487 27. Ausztria 490 32. Szlovákia 486 28. Norvégia 490 33. Luxemburg 483 OECD átlag 489 34. Magyarország 481 29. Lettország 487 35. Litvánia 481 30. Spanyolország 483 36. Spanyolország 481 31. Litvánia 482 37. USA 478 32. Magyarország 481 40. Horvátország 464 36. Horvátország 472 45. Görögország 451 41. Szlovákia 464 46. Szerbia 448 43. Málta 457 49. Bulgária 436 44. Görögország 452 70. Brazília 384 65. Brazília 404 Forrás: OECD, PISA Results 2018 * Beijing, Shanghai, Jiangsu, Zheijang

Ez az egyszerű összehasonlítás is rámutat a tanulmányi eredmények jelentős javításának szükségességére, főleg a közép-kelet-európai országokban. Az oktatási rendszerek fejlesztése elengedhetetlen. A teendő országonként változik, az OECD részletesen elemzi az elmaradás okait. Ezekre ennek a cikknek a keretein belül nem térünk ki, de

Magyarország esetében annyi elmondható, hogy a kis és közepes településeken is az oktatás színvonalát erősíteni kell,

hogy minél több embert be lehessen vonni a ránk váró egyre jobban digitalizált termelésbe, szolgáltatásokba.

2. Egészségügy

A járvány felszínre hozott egészségügyi problémákat is. A koronavírus lehetőséget ad arra, hogy országok között összehasonlíthassuk az egészségügyi rendszerek működését és az emberek állóképességét, azaz egészségi állapotukat. Egyszerű összehasonlítható statisztikákra hivatkozunk, nem tudományosan megalapozott eredményekre. A cél, hogy kihasználva a járványra vonatkozó új statisztikai adatokat, felhívjuk a figyelmet egyes összefüggésekre.

A 4.sz. ábra a százezer főre jutó Covid betegségben elhunytak számát és a többlethalálozást mutatja be. A többlethalálozást abból a szempontból érdemes vizsgálni, hogy ahol az alacsony, de a teljes Covid halálozás magas, ott az adott ország lakosságának gyenge egészségügyi állapotára enged következtetni. A többlethalálozás definiálására a koronavírus megjelenése óta számított halálozást hasonlítják össze, a járvány előtti 4 év halálozási átlagával azonos időtávon számítva. Bár a különböző országok különböző módon definiálják a koronavírusban elhunyt egyéneket, – pl. Covidban vagy Coviddal (az elhunyt egyén hordozta a Covid vírust, de a halált már egy más létező betegség okozta) – a nagy számok törvényére hagyatkozva mégiscsak le lehet vonni pár következtetést.

Azokban az országokban, ahol mind a százezer főre vetített Covid halálozás, mind a többlethalálozás magas, ott egyértelműen az egészségügyi rendszernek és az egyének egészségügyi állapotának gyengeségére lehet következtetni. Az egészségtelen életvitel és a preventív szemlélet hiánya (az emberek nem járnak rendszeres szűrésre) a pandémiával szembeni ellenállást gyengíti.

4. ábra: Covid halálozások, 2022. március 31. Ország Többlethalálozás (%) * Elhunytak száma 100 ezer főre Finnország 5,6 55,3 Dánia 5,6 96,8 Svédország 7,2 176,1 Németország 8,1 153,4 Luxemburg 9,8 164,8 Belgium 10,5 266,2 Franciaország 11,7 212,9 Ausztria 12 176,5 Portugália 12,3 209,3 Lettország 12,4 292,3 Hollandia 12,9 129,4 Észtország 14,3 183,9 Görögország 14,9 255,3 Spanyolország 15,2 216,3 Olaszország 15,7 263,7 Málta 15,8 122,6 Magyarország 15,8 464,1 Litvánia 15,8 317,0 Ciprus 16,2 105,3 Horvátország 17,4 382,8 Szlovénia 17,5 309,1 Csehország 22,9 370,4 Románia 22,9 336,0 Szlovákia 24,7 353,5 Lengyelország 25,8 302,5 Bulgária 30,2 524,8 * A többlethalálozás a következő definíció alapján került kiszámításra: a járvány alatti többlethalálozás az első EU-ban bekövetkező Covid-19 haláleset (2020.02.14., Franciaország) óta, nem csak Covid, hanem az összes haláleset száma osztva az azóta eltelt időszakra jutó átlagos (2016-19 közötti) halálozások számával heti halálozási tényadatok alapján, minden ország esetében a legfrissebb elérhető adat alapján. Forrás: MNB számítás. A többlethalálozás az Eurostat, és a CDC (Central of Disease Control) adatai alapján, az elhunytak száma 100 ezer lakosra a Johns Hopkins Egyetem és az Eurostat adatai alapján kerültek kiszámításra.

Ott, ahol a Covid halálozás magas, de a többlethalálozás alacsony, az emberek rosszabb egészségügyi állapotára lehet következtetni, de az egészségügyi rendszer hiányosságai is szerepet játszhatnak abban, hogy az egyének egészségi állapota nem megfelelő. A kelet-közép-európai országokban a többlet halálozás általában a magasabb ranglistán helyezkedik el.

Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy Finnországban és Dániában mind a többlethalálozás, mind a százezer főre jutó halálozás alacsony, vagyis az egészségügyi rendszer és az emberek egyéni életformája is megfelelőbb, míg az oktatás színvonala is magas és a digitalizációs fejlettség is előrehaladott. Az állam oktatásra fordított összege tehát az egészségügyi rendszerben is megtérül. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők tudatosabb, egészségesebb életformát követnek, így az egészségügyi rendszert kevéssé terhelik.

Az egészségügyi tudatosság nem csak pandémia esetén számottevő, hanem a várható élettartamot is meghatározza. Az 5. sz. ábra jól illusztrálja, hogy a közép-kelet-európai országokban a várható élettartam alacsonyabb, mint a nyugat európai országokban. Ez köszönhető az imént említett tényezőknek.

A 6.sz. és 7. sz. ábrákon látható a várható élettartam és a koronavírus okozta halálozás és többlethalálozás. Elsőre azt gondolhatná az ember, hogy ahol a várható élettartam magas, ott természetesen nagyobb az idős emberek aránya, akik kitettebbek a járvány okozta halálozásnak, vagyis ezekben az országokban mind a Covid halálozásnak százezer főre tekintve, mind a többlethalálozásnak magasabbnak kéne lennie. Az adatok azonban ennek az ellenkezőjét mutatják. Az ábrákon megfigyelhető, hogy ott alacsonyabb a koronavírus halálozás és többlethalálozás, ahol magas a várható élettartam. Ez érthető, mert ahol a várt élettartam magas ott az egészségügyi rendszer hatékonyabb és az emberek egészségügyi állapota és életmódja is megfelelőbb, tehát ellenállóbbak a vírussal szemben és jobb ellátásban is részesülnek.

6. ábra: A Covid többlethalálozás mérsékelt, ahol a várható élettartam magas

7. ábra: A koronavírusban elhunytak száma 100 ezer főre vetítve alacsony a magas várható élettartamú országokban

Összefoglalva, ezek az egyszerű összefüggések rávilágítanak a már jól ismert, de a Covid által jóval hangsúlyosabbá vált területekre, ahol a kormányoknak nagyobb szerepet kell vállalni a jövő kihívásainak kezelésére. Előtérbe került a digitalizáció és az egészségügy minél magasabb fejlettségének fontossága, melyet a hatékony oktatási és egészségügyi rendszer segít.

A digitalizáció befogadása, elsajátítása, fejlesztése elengedhetetlen a versenyképesség növeléséhez.

Az oktatásnak már a legfiatalabb kortól, az országok minden pontján erre kell felkészíteni a társadalmakat. A pandémia leküzdéséhez elengedhetetlen az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi kutatásfejlesztés támogatása és a vakcinák fejlesztése, az egészségesebb életvitel és ezen a téren az egyéni felelősség hangsúlyozása. A kormányoknak erre költeniük kell. Nem csak rövidtávon, a koronavírus leküzdése érdekében, hanem hosszútávon az öregedő társadalom megóvása miatt is.

8. ábra: Államadósságok

Forrás: Eurostat, FED, Tradingeconomics

A fent említett fejlesztések természetesen többlet költségvetési forrást igényelnek. Ezen a téren a legtöbb fejlett ország szembesül az államadósság hatalmas megugrásával (8.sz. ábra). Míg 2007-ben az államadósság csak 4 EU-28 országban haladta meg jelentősen a GDP 60%-át, addig az előrejelzések alapján 2021-ben már 13 országban, közülük 7 országban a 100%-ot is meg fogja haladni. A digitalizáció és az egészségügyi ellátás terén a legtöbb közép-kelet-európai ország hátrányban van az Európai Unión belül. Figyelembe véve a megnövekedett államadósságokat a kormányoknak fokozottan át kell gondolniuk, mire fordítsanak pénzt. Költsenek, de okosan!

[1] A PISA első mérésén 43 ország képviselte magát, majd a résztvevő országok száma folyamatosan bővült. 2003-ban 41, 2006-ban 57, 2009-ben 75, 2012-ben 65, 2015-ben 72 résztvevő ország volt. A legutóbbi, 2018-as felmérésen már 79 ország vett részt.

A szerzők közgazdászok.

