Felperzseli a hőség a munkahelyünket

A globális felmelegedés komoly és sokrétű hatást gyakorol a munka világára. A klímaváltozás és az egyre extrémebb hőmérsékletek soha nem látott intézkedéseket követelnek a vállalkozásoktól, különben veszélybe kerül a munkavállalók egészsége, és ezen keresztül a cégek működőképessége, léte is.

Dél-Olaszországban, Spanyolországban és az Egyesült Államokban is extrém hőhullám söpört végig az elmúlt hetekben, Kínában óvóhelyeket nyitottak meg a szokatlan – és szinte elviselhetetlen – hőség miatt. A szélsőséges időjárás nem csak árvizek, földrengések, tornádók vagy vulkánkitörések idején veszélyezteti a munkahelyeket és a munkavállalók egészségét. Az egyre magasabbra szökő nyári hőmérséklethez történő alkalmazkodás olyan lépések sorozatát követeli a cégektől, amelyek jelentős költségekkel és a korábban megszokott munkarend teljes átszervezésével járnak.

Turizmus teljesen újraírva

Tartós változásokat hozhat például a nyaralási szokásokban és ezáltal a turisztikai szektor leterheltségében az Európa déli részén minden évben egyre hosszabb ideig tomboló extrém hőség. A legfrissebb kutatások eredménye szerint csökken azoknak a száma, akik az eddig csúcsidőszaknak számító augusztusban terveznek utazni, és nő azoké, akik az utazásukat őszre halasztják.

Emellett mind többen választhatják a megszokott nyári célpontok helyett a hűvösebb éghajlatú államokat. A nemzeti turisztikai szervezeteket tömörítő Európai Utazási Bizottság (European Travel Commission – ETC) adatai szerint a tavalyi évhez képest 10 százalékkal visszaesett azoknak a száma, akik június és november között terveztek a Földközi-tenger térségében pihenni, a Cseh Köztársaság, Írország és Bulgária turisztikai szereplői viszont az érdeklődők számának meredek emelkedéséről számoltak be.

A kiszámíthatatlan időjárás a jövőben még nagyobb hatással lesz arra, hogy a turisták milyen európai célpontokat választanak

– véli Miguel Sanz, az ETC elnöke. A szervezet adatai szerint az utazók 7,6 százaléka már most is elsősorban az extrém időjárás miatt aggódik, ha nyaralása időzítéséről van szó. A bozóttüzek elől menekülő családok, a hőguta miatt helikopteres mentésre szoruló turisták képei jó időre bevésődnek, és befolyásolják a keresletet a turizmusban, amihez a szolgáltatóknak, szállásadóknak, étterem- és büfétulajdonosoknak időben és térben is alkalmazkodniuk kell.

Míg ugyanis egyes régiókban jelentősen visszaeshet a vendégek száma, másutt hirtelen tömegesen jelenhetnek meg a pihenni vágyók, az igényeknek pedig infrastruktúrában, létszámban is meg kell felelnie annak, aki sikeres vállalkozást szeretne üzemeltetni.

Veszélyes, mert könnyebben hibázunk

Ez azonban korántsem olyan egyszerű, mint első ránézésre tűnik, hiszen a munkaadóknak közben saját dolgozóik jóllétéről és egészségéről is gondoskodniuk kell, ami az extrém melegben számos idő- és költségigényes intézkedéssel járhat.

A hőség komoly hatással van az emberek munkavégzési képességére és általános egészségi állapotára.

A magas hőmérséklet és páratartalom csökkenti a test fizikai teljesítőképességét, gyorsabban elfáradunk, és ezáltal nehezebben tudunk odafigyelni a munkahelyen. Szédülés, gyengeség, fejfájás, általános rosszullét léphet fel, ami rontja a koncentrációképeséget, és gyakrabban vezet balesetekhez. A nagy hőségben a szív- és érrendszer is nagyobb terhelésnek van kitéve. Ez különösen veszélyes azok számára, akiknek már eleve van valamilyen egészségügyi problémájuk. A munkavállalók egészségének védelme érdekében kiemelt jelentőségűvé válnak a pihenőidők, az ivóvízhez való könnyű hozzáférés biztosítása és a munkavállalók ösztönzése a folyamatos hidratálásra.

Ha lehetséges, a munkáltatóknak olyan környezetet kell teremteniük, amely hűvös, jól szellőző és árnyékos, azaz szükség esetén invesztálniuk kell fedett munkaterületek létrehozásába, klímák telepítésébe. Ezek a beruházások és intézkedések jelentős költségeket jelenthetnek a vállalkozások számára, amelyeknek a technikai megvalósítás mellett a munkavédelemmel kapcsolatos edukációra is oda kell figyelniük.

Ami pedig a napi működés megszervezését illeti, kerülni kell a legforróbb órákban történő munkavégzést, a munkarendet pedig úgy módosítani, hogy annak legalább egy része kora reggelre vagy késő délutánra essen. Ki kell építeni azokat a rendszereket, amelyek biztosítják a hőstressz jeleinek észlelését és segítenek minimalizálni az egészségügyi kockázatokat ebben az új helyzetben.

Extrém hatások

A legújabb tanulmányok szerint a szélsőséges hőség csak az Egyesült Államokban évente 100 milliárd dollárba kerül a termelékenység csökkenése miatt. A Moody's Analytics becslése szerint a "hőstressz" okozta kockázatok 2100-ig csaknem 18%-kal vethetik vissza a világ GDP-jét.

A veszteségek potenciálisan az olyan ágazatokban a legnagyobbak, mint a mezőgazdaság vagy az építőipar, de egyetlen iparág vagy vállalkozás sem vonhatja ki magát a káros hatások alól

- véli Kathy Baughman McLeod, az Atlantic Council Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center igazgatója.

Még ha egy munkavállaló légkondicionált környezetben dolgozik is, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy otthon is megengedheti magának ugyanezt a luxust. Márpedig ha nem piheni ki magát megfelelő hőmérsékleten, az alvászavarokhoz, kimerültséghez és gyengébb teljesítményhez vezethet másnap.

Chris Lafakis, a Moody's Analytics kutatási igazgatója arra mutat rá, hogy a hőség nemcsak az üzletmenetben okozhat fennakadásokat a dolgozók produktivitásának visszaesése révén, de a regionális elektromos hálózatokat is megterheli, amivel a helyiségek hűtésének költségeinek növekedése és bizonytalansága is együttjár.

Kockázatok és mellékhatások

A klímaváltozásnak és az extrém időjárási körülményeknek különösen kitett ágazat a mezőgazdaság, a halászat és a turizmus. Az európai utazási és idegenforgalmi ágazat tavaly 1,9 ezermilliárd euróval járult hozzá a regionális gazdasági kibocsátáshoz. Szereplőinek sürgősen alkalmazkodniuk kell a megváltozó körülményekhez, hiszen az éghajlatváltozás hatásai a jövőben valószínűleg csak még tovább fognak erősödni.

Egy 2019-es tanulmány szerint Madrid éghajlata 2050-ben már az észak-afrikai Marrakeshére fog hasonlítani, Londoné a mostani Barcelonáéra, Stockholmé pedig Budapestére.

A gazdasági és környezeti változások miatt egyes iparágakban munkahelyek szűnhetnek meg vagy szakterületek válhatnak elavulttá, miközben más területeken új munkalehetőségek jelenhetnek meg, például a megújuló energiaforrások terén vagy a klímabarát technológiák fejlesztésében. A szélsőséges éghajlati jelenségek miatt előfordulhat, hogy munkavállalók bizonyos csoportjai kénytelenek lesznek elhagyni korábbi lakhelyüket, ami befolyásolhatja a munkaerő mobilitását és a globális/regionális munkaerőpiaci dinamikát.

Az extrém hőség miatt jelentősen növekedhet a betegszabadságon töltött napok száma, ami szükségszerűen a termelékenység csökkenésével jár.

A klímaváltozás és az extrém időjárási jelenségek környezeti károkat okozhatnak, amelyek fizikailag is veszélyeztetik a munkahelyeket - például, ha egy vállalkozás területét elárasztják az árvizek -, a működésképtelenséggel és a helyreállítással járó költségek pedig igen jelentősek lehetnek.

Az extrém körülményeknek kitett infrastruktúra és a munkahelyi berendezések, hűtési rendszerek előre gyakran szorulhatnak nem tervezett javításra, cserére vagy korszerűsítésre, ami szintén komoly költségtényező.

Címlapkép forrása: Michele Westmorland via Getty Images