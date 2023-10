Új részletek jöttek a nagy magyar áfabevétel-rejtélyről

A költségvetésbe befizetett bruttó áfabevételek alakulása egyre aggasztóbb, de legalább a kiutalások mértéke enyhül és kezd normalizálódni - olvasható ki a napokban megjelent első kilenchavi részletes államháztartási adatokból. Bemutatjuk, hogy pontosan milyen gazdasági folyamatok állhatnak az érdekes gazdasági jelenség mögött, amely rányomta a bélyegét a teljes idei költségvetés teljesítményére.

Az idei költségvetésben a legérdekesebb szál az áfabevételek alakulása. Már az első néhány hónap után sokan kongatták a vészharangot, hogy ebből nagy baj lehet, most pedig ezek a figyelmeztetések valóra váltak, sőt. Az államháztartás részletes szeptemberi adatainak elemzése megerősíti, hogy az áfabevételek alakulása nagyon félresiklott.

Az állami büdzsébe beérkező általános forgalmi adó bevételeket érdemes 3 szempontból is megvizsgálni. Egyrészt a "nettó" sort, ami tulajdonképpen a költségvetés egyenlegét javítja (vagyis a befizetések és a kiutalások eredője), másrészt a bruttó bevételeket, harmadrészt a cégek felé történő kiutalásokat, vagy más szemszögből a visszaigényléseket.

A költségvetés áfabevételi során szereplő adatok (vagyis a nettó sor) szerint idén 5064 milliárd forint folyt be ezen a jogcímen a közös kasszába, míg tavaly kilenc hónap alatt 5044 milliárd forint. Vagyis lényegében stagnált az áfabevétel a tavalyi évhez képest, ami egészen ijesztő jelenség a tomboló infláció közepette. Jól látható az alábbi ábrán, hogy az idei áfaegyenleg gyakorlatilag rásimul a tavalyi áfaegyenleg alakulására.

Érdemesebb ezért egy szinttel mélyebbre menni és megvizsgálni, hogy a "nettó áfaegyenleg" pontosan hogyan is állt elő. Kezdjük a "bruttó áfabevételekkel", vagyis azzal, hogy ténylegesen mekkora általános forgalmi adó folyik be a büdzsébe. Szeptember végéig ez az összeg 9479,9 milliárd forint volt, ami csupán 7,35%-kal haladja meg a 2022 első kilenc hónapjának értékét, ezalatt az infláció 20,9% volt.

Közben érdemes azt is ide tenni, hogy a legutolsó adatok szerint a január-augusztusi időszakban a kiskereskedelmi forgalom volumenindexe 9,6%-os csökkenést mutatott.

Mindezek értkelésekor érdemes kiemelni, hogy a bruttó befizetések sokkal jobban összhangban vannak az inflációs és kiskereskedelmi tendenciákkal (de nem a teljes lakossági fogyasztással), hiszen az infláció elméletileg megvalósuló áfa-növelő hatását a kisker-volumen esése visszahúzza, azonban még így is marad különbség. Ez részben azért is lehet, mert nagyon szoros együttmozgást nem várhatunk a kiskereskedelem és az áfabevételek között (hiszen nemcsak a kiskereskedelmi tevékenység után keletkezik áfabefizetési kötelezettség), de gyanakodhatunk a külföldi vásárlások (a magyarok elkezdtek külföldön vásárolni a határ mellett az árak miatt) és a gazdaság szürkülésének erősödésének hatására is.

Úgy jött ez össze a bruttó áfabevételek tekintetében, hogy az év elején volt még látványos bővülés a tavalyi évhez képest, az év negyedévétől kezdődően viszont kezdett kifulladni ez a növekedés és mostanra eljutott oda a magyar gazdaság, hogy a bruttó áfabevételek augusztusban 17%-kal csökkentek, szeptemberben pedig lényegében stagnáltak.

A nettó áfaegyenleg alakulását a másik oldalról meghatározza az is, hogy a cégek milyen összegben igénylik vissza az adót az államtól. Kilenc hónap alatt ezen a soron az állam 16,6%-kal több áfát fizetett vissza a cégeknek, mint tavaly ilyenkor.

Ha az éven belüli trendet vizsgáljuk és vetjük össze a 2022-es évben látott visszaigénylés-lefutással, akkor azt mondhatjuk, hogy szerencsére az év elején tapasztalt hatalmas kiutalás-felfutás mostanra csillapodott: augusztusban például már 18%-kal kisebb volt a visszautalás összege, mint tavaly, szeptemberben pedig csak 1%-kal volt magasabb, mint tavaly szeptemberben. Összességében a magasabb visszaigénylés mögött több magyarázat is állhat: hosszabb távon, stabil gazdasági környezetben és kiegyensúlyozott vállalati gazdálkodásnál a vállalatok állami kasszába való be- és kifizetése viszonylag egyenletesen alakul, ez azonban átmenetileg felborulhat különleges időszakok idején, akár mint a tavaly berobbant energiakrízis, ami a külkereskedelmi mérlegünkre is rányomta a bélyegét (ilyenkor a vállalatok likviditási kihívásaik miatt már nem hanyagolják el a visszaigénylést, vagy ha a Pénzügyminisztérium által hivatkozott köztes szektorok áfaigénylése szalad fel átmenetileg, vagyis áfaalany értékesít áfaalanynak, a visszaigénylés az időbeli csúszás miatt - 30 vagy 75 nap - később jelentkezhet a befizetéshez képest). Ezek a hatások azonban az áfa eredményszemléletű elszámolásában nem számítanak, ezért várhatóan ez a kiutalás-anomália az EU-s módszertan szerint számolt költségvetési egyenleget nem borítja fel jelentős mértékben (a statisztikai elszámolásban ).

Összességében elmondhatjuk, hogy a bruttó áfabevételek esetében mintha kisebb lenne az ellentmondás a gazdasági folyamatokkal, mint a nettó áfabevételek esetében, de azért hosszabb távon az az elvárás, hogy a nominális fogyasztásnövekedéssel a nettó áfa-bevételek alakuljanak összhangban. Így tehát az áfa-rejtély továbbra sincs teljesen megoldva, de nagy az esély, hogy ez inkább a kiutalások furcsa megugrása miatt lehet, és csak kevésbé a várttól elmaradó bruttó befizetések miatt.

