Használtruha-őrület és az ultra-fast fashion harca - Nálad ki a győztes?

A gazdasági hullámvölgy és magasabb ruhaárak kényszerítik az embereket új spórolási megoldások felkutatásának irányába, vagy esetleg etikai vagy fenntarthatósági szempontok a döntőek? A használtruha-piac robbanásszerűen növekszik, olyan online platformok veszik fel a harcot a Shein elképesztő forgalmú webáruházával, mint a Vinted - de vajon sikerül lépés tartani az árversenyben? Hogyan érinti mindez a vásárlókat és az ipart? Milyen előnyökkel és hátrányokkal jár az ultra-fast fashion weboldalakról és az online használtruha platforomkról való vásárlás? Többek között a fenti kérdésekre kereste a választ az Ynsight Research netnográfiai elemzésében és hasonló kérdésekre keressük mi is a választ a november 9-i Gen Z Fest/ Green rendezvényünkön, ahol többek között Korn Anita, a Ruhastory bloggere is beszélget a színpadon a fenntartható divatról és életmódról.

A divatipar, azon belül is a fast fashion láncok komoly környezeti terhelést jelentenek. Az elmúlt évtizedekben megváltoztak az öltözködési szokások, most már sokak számára egyáltalán nem számít luxusnak divatos ruhákhoz hozzájutni. Az elérhető árú, fast fashion márkák hetente új kollekciókkal rukkolnak elő, és az embereket arra ösztönzik, hogy dobják el a régi ruháikat, és vásároljanak újakat. A Zara például évente 24 friss ruhakollekciót mutat be, míg az H&M körülbelül 12-16 kollekciót kínál, és hetente frissíti készletét. Az új áruk gyors terjedése és szaporodása folyamatosan vonzza a vásárlókat az üzletekbe és az online boltokba.

A Shein tempójával azonban ezek a fast fashion üzletek sem tudják felvenni a versenyt. A Shein a világ leggyorsabban növekvő e-kereskedelmi vállalata. 2020-ban közel 10 milliárd dolláros bevételt ért el, és az elmúlt nyolc évben a bevétele évente több mint 100%-kal nőtt. A Shein olyan árú és mennyiségű ruhákat biztosít, ami mellett a H&M vagy a Zara kínálata drágának és végesnek tűnik. Az alacsony árszintek és gyorsan változó stílusok biztosítása érdekében ezek a "valós idejű" márkák fosszilis energián alapuló szintetikus anyagokkal dolgoznak (nejlon, poliészter), amelyek olcsóbbak, alkalmazkodóképesebbek és könnyebben elérhetőek, mint a természetes anyagok. Ezek a sokszor silány minőségük miatt relatíve kevés időt töltenek a ruhásszekrényünkben, azonban annál tovább tart a biológiai lebomlásuk, ezáltal rengeteg lassan lebomló szemetet termelnek. A környezetre gyakorolt hatása mellett azonban az alacsony ár mögötti munkajogi aggályokat is érdemes megemlíteni az ultra-fast fashion vállalatokkal kapcsolatban. A PublicEye riportja szerint például a Shein alkalmazottak jelentős része illegális munkavállalóként dolgozik, akik havonta 28 napot meghaladó időtartamban, naponta 12-14 órát robotolnak, ami még a helyi kínai jogszabályok szerint sem legális.

A vásárlók szempontjai

Vajon milyen alapvető szempontokat vesznek figyelembe a potenciális vásárlók a ruhaüzlet vagy webshop kiválasztásakor? A netes beszélgetések körében toronymagasan vezetnek az árral kapcsolatos kifejezések.

Az Ynsight Research netnográfiai elemzése alapján a legtöbbször az árral kapcsolatos szavak (1773) szerepeltek a beszélgetésben, a ruhák vásárlásánál is ez egy kiemelt tényező, különösen a jelenlegi gazdasági helyzetben – egyre gyakrabban merülnek fel ruhavásárlás kapcsán a takarékosság, az ár-érték arány és az akciók.

A ruhák minőségével, tartósságával is foglalkoztak a netezők, 938-szor említették meg a vizsgált időszak (2022.augusztus-2023.október) során. Sajnálatos, hogy a fenntarthatóság szempontjával foglalkoztak a legkevesebbet (375), ez a kritérium sokszor a többi említett tényezővel, vagy azok kontextusában jelent meg.

Már nem ciki a használt ruha

A használtruha-piac előretöréséhez a környezetvédelmi szempontok figyelembevételének az elterjedése és a Z generáció divathoz való friss hozzáállása járult hozzá. Ez a 16-23 éves korosztály máshogy tekint már az egyediségre, szívesen megvesz egy second-hand boltban például egy vintage bőrdzsekit.

A hagyományos piacterek, és használt ruha boltok mellett egyre nagyobb teret hódít a second-hand ruhák online értékesítése. Az egyik meghatározó szereplő ezen a területen a Vinted, amely Magyarországra 2022-ben egy agresszívabb marketingkampánnyal érkezett meg, főleg influencermarketingre alapozva, ami erősen hozzájárult, hogy rengeteg youtuber, és híresség kezdte el reklámozni az appot. Kisebb és nagyobb követőbázissal rendelkező influencereket is bevontak a kampányba, amely elsősorban Instagrammon TikTokon és YouTube-on zajlott. Tartalmaikban arra ösztönözték követőiket, hogy kövessék őket a frissen létrehozott Vinted profilon, ahol megvásárolhatják a tartalomkészítők által megunt, nem használt vagy éppen új ruhadarabjait, de csomagolós-videók, illetve haul-ok is gyakran előfordulnak.

Vinted a netes társadalom szemében

A Vinted népszerűségének ugrásszerű növekedésével együtt egyre több fórum, illetve facebook csoport tárgyává alakult az alkalmazás. A redditen 2022. áprilisában létrejött az r/VintedHungary csatorna, ahol rengeteg Vinteddel kapcsolatos téma terítékre kerül: adathalászokra, csalókra való figyelemfelhívás, tapasztalatcsere, szállítással kapcsolatos tudnivalók stb. A fórumokon (leginkább redditen) és a Twitteren sok hátrányról beszámolnak a felhasználók, az egyik pont az influencerekre vonatkozik, akik van, hogy egyáltalán nem adják fel a megrendelt ruhákat. Sokan nehezményezték az influencerekkel kapcsolatban azt is, hogy azokat a ruhákat, amelyeket ők ingyen kapnak reklámozás céljából, horribilis áron próbálják meg tovább értékesíteni és ez – a magas követőszámnak köszönhetően – sokszor sikeresen végbe is megy. Egy példa a véleményekből:

„a renegeteg influ, aki elarasztotta a vintedet mostanaban, rohadt dragan adjak a(z ingyen ajandekba kapott) cuccaikat, megis 2 perc alatt elkelnek.”

Egyre több csalásról is beszámoltak az app-pal kapcsolatban. Az egyik gyakran előforduló jelenség, az adathalász támadások az oldalon. Jellemzően egy újonnan kreált profilból – melynek hátterében botok állnak – üzenetekben vagy értékeléseknél az eladó email címét kérik a rendelés „megerősítése” céljából. Ezek a kamu profilok egyébként gyakran képpel ellátott, hibátlan nyelvezettel író egy organikus felhasználóra megtévesztésig hasonlító botok, akiket ezáltal nehéz kiszűrni. Az email címre ezután kiküldenek egy linket, amire kattintva egy oldal jelenik meg ahol elkérik a felhasználó bankkártya adatit, majd pénzt vonnak le a számláról. Mind a Vinted hivatalos oldalán, mind a fórumokon ezért hangsúlyozzák a felhasználóknak, hogy a regisztrációt követően az alkalmazáson sehol ne adják meg az email címüket vagy a telefonszámukat. Az oldalon tapasztalt adathalász támadások gyakorisága miatt a Nemzeti Kibervédelmi Intézet már egy tájékoztató cikket is publikált, melyben részletesen leírják a támadások módját, hogy mit lehet tenni, ha már megtörtént a baj és általánosságban mire érdemes odafigyelni.

Az adathalászaton túl is előfordulnak más típusú csalások az alkalmazásban. Többször beszámoltak arról is a felhasználók, hogy nem olyan méretben vagy minőségben kapták meg a megvásárolt ruhát vagy cipőt, mint azt a hirdetésben leírták. Ilyenkor, ha az eladó nem fogadja el a visszaküldést, akkor a profilja lepontozásán kívül a Vintednek is lehet jelenteni az esetet, fényképekkel, üzenetekkel alátámasztva. Az ügy elbírálását követően ők visszafizethetik a megvásárolt ruha árát, azonban a szállítási költséget már nem térítik meg. Például:

„Rendeltem egy fekete 36,5-es méretű, vadonatúj converse cipőt egy lengyel eladótól. Pozitív értékelései voltak és még alkudni is tudtam egy kicsit az árból. Ma vettem át a cipőt és amikor kinyitottam a csomagot egy fehér converse cipő volt benne… Megreklamáltam és az eladó belement abba, hogy vissza küldjem neki a cipőt, viszont a postaköltséget a Vinted le fogja vonni a visszatérítendő összegből…”

A csalásokon kívül a szállítással kapcsolatban is sokszor merültek fel problémák, például, hogy az app-ban nem mindig frissül a csomagok státusza, így törlődik a megrendelés mikor a csomag meg se érkezett vagy éppen átvette már a vevő. Ennek eredményeképp az eladó nem jut hozzá a ruháért kapott pénzéhez. Ebben az esetben – a vevő jóindulatában bízva – a Vinteden kívül lehet visszakérni a vásárlótól az összeget.

Mi okozza az app népszerűségét, ha ennyi a probléma?

A Facebook Marketplacen már 2016 óta lehet használt árucikkeket vásárolni, ezen kívül rengeteg Facebook csoportot dedikáltak kifejezetten használt ruha adás-vételre. Az appos megoldás viszont egyszerűbben működik, és viszonylag kevés interakciót igényel a vevő és az eladó között, amit többen pozitívumként említettek meg:

„Pont emiatt regeltem vintedre, végre nem kell beszélgetni, megveszem és küldik.”

Az alkalmazás népszerűségének drasztikus növekedéséhez a jelenlegi inflációs környezet is egyértelműen hozzájárult, illetve a környezetvédelmi szempontokat előnyben részesítő tudatos vásárlóknak is szimpatikus megoldás lehet a ruhák beszerzésére.

Címlapkép forrása: Getty Images