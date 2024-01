A világ vezető véleményformálói publikálnak a Portfolio-n!

Három éve indult el a Portfolio Vélemény rovata, az On The Other Hand . Azóta neves magyar közgazdászok, gazdaságpolitikusok, társadalomtudósok, geopolitikai szakértők „otthonává” vált a rovat. A magyar tudóstársadalom krémje mellett mostantól a legnevesebb nemzetközi szakértők cikkeit is olvashatjuk a Portfolio-n: érkezik a Project Syndicate!

Alig néhány év alatt Magyarország meghatározó vélemény rovatává nőtte ki magát az On The Other Hand. Az ország legfelkészültebb közgazdászai, piaci elemzői, befektetési szakemberei nap mint nap megosztják gondolataikat a Portfolio olvasóival. Az On The Other Handben ma már nemcsak a szűken vett gazdasággal, hanem társadalmi folyamatokkal, illetve geopolitikai kérdésekkel is foglalkozunk. De úgy éreztük, még valami kell ahhoz, hogy teljes legyen a kép! Mégpedig az, hogy a világ legfontosabb eseményeiről a földkerekség legelismertebb szakértői írják meg a véleményüket. Ezért januártól a világ vezető véleményformálói is csatlakoznak hozzánk: mostantól a Project Syndicate számára írt cikkeiket exkluzívan közöljük a Portfolio Vélemény rovatában. Az On The Other Hand rendszeres szerzője lesz többek között

Dani Rodrik , a Harvard professzora,

, a Harvard professzora, Daron Acemoglu , a „Why Nations Fail” című méltán híres könyv szerzője,

, a „Why Nations Fail” című méltán híres könyv szerzője, Joseph Stiglitz , Nobel-díjas professzor,

, Nobel-díjas professzor, Harold James , a Princeton történészprofesszora,

, a Princeton történészprofesszora, vagy éppen Kenneth Rogoff közgazdászprofesszor.

Szeretnénk, ha a magyar véleményformálók mellett tehát megjelennének meghatározó külföldi szakértők is. Természetesen továbbra is itt lesz velünk Bod Péter Ákos, a Corvinus professzora, akinek a havonta megjelenő gazdaságpolitikai és makrogazdasági elemzéseit mindig nagy figyelem övezi. Nagy jelentőségű ügyekben rendszeresen kifejti a véleményét Surányi György, a jegybank volt elnöke is. A makrogazdasági folyamatokat a legjobb hazai előrejelzők elemzik, többek között Virovácz Péter, az ING vezető közgazdásza, a tőzsdei sztorikkal pedig Jónap Richárd, a Concorde szakértője foglalkozik rendszeresen.

Farkas András, a NyugdíjGuru hétről hétre nyitja fel a szemünket, hogy mire kell felkészülnünk nyugdíjaskorunkban. Radó Péter oktatáskutató pedig a közoktatási rendszer kihívásait mutatja be. Minden évben egyre többen csatlakoznak hozzánk, a szakma legnevesebb képviselői közül. A háborúk nyomán egyre veszélyesebbé váló világunk bemutatásához Vincze Hajnalka mellé csatlakozott Gyarmati István és Matura Tamás. És a sort még hosszasan folytathatnánk: ma már egyre többeknek a Portfolio jut eszébe, ha a karakteres véleményeket, egyedi elemzéseket szeretne olvasni. A következő hónapokban pedig még tovább bővülünk! Jó olvasást kívánunk!

Címlapkép forrása: Manuel Augusto Moreno via Getty Images