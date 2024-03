Már az állásinterjúnál érdemes a végkielégítésről tárgyalni

Furcsa módon az esetleges elbocsátásunk feltételeinek tisztázására a legjobb alkalom akkor kínálkozik fel, amikor éppen egy megpályázott új állásról tárgyalunk – vélik karrierszakértők. A jelenlegi feszes munkaerőpiac növeli a munkavállalók alkuerejét az állásinterjúk során, a végkielégítési csomag megtárgyalására a legjobb alkupozícióval a vezető beosztásban dolgozók, vagy olyan munkavállalók bírhatnak, akik egyedi – a munkaerőpiacon unikálisnak számító – készségekkel, képzettséggel rendelkeznek.

Gyakran szokták a munkavállalók és a munkaadók közötti kapcsolatot a párkapcsolathoz, házassághoz hasonlítani. Amikor egy adott állásra jelentkező személy leül az érintett cég képviselőivel tárgyalni, akkor a két fél egymás meggyőzése érdekében úgymond udvarol egymásnak, majd a közös jövőt is részletesen megtervezik, amikor az alkalmazás feltételeiről, például a felelősségi körökről, a fizetés, céges autó kérdéséről tárgyalnak, vagy arról, hogy hány nap home office jár egy héten. Ha minden jól megy, és kölcsönös a vonzalom, akkor nyélbe ütik a megállapodást, felveszik az adott személyt, aláírják a munkaszerződést.

A legfrissebb HR trendekről szóló cikkeink itt elérhetőek. Kirúgás, harc a munkatársakkal, kiégés, kibírhatatlan kollégák, vagy éppen a Z generáció kihívásai? A munka világának változásait folyamatosan követjük.

Ha később rosszra fordulnak a dolgok, ahogy az egy házasságnál is elő szokott fordulni, jó, ha van egy előre lefektetett megállapodás arra vonatkozóan is, hogy miként történik az elválás. A házasságoknál a vagyonmegosztás kényes kérdéseit tisztázó házassági szerződések töltik be ezt a szerepet. Egy esetleges elbocsátásra pedig ugyanúgy fel lehet készülni, mint egy válásra, vélik a MarketWatch-nak nyilatkozó karriertanácsadók és munkajogászok.

Szerintük pedig a legjobb alkalom annak megtárgyalására, hogy milyen végkielégítésre leszünk jogosultak, ha esetleg elbocsátanak állásunkból, éppen akkor adódik, amikor a leendő munkaadónkkal végig vesszük az alkalmazásunk feltételeit – mint ahogy házassági szerződést is jellemzően a házasságkötéskor írnak a felek (bár azt akár jóval előtte vagy utána is papírra lehet vetni).

Amikor szeretnek téged, akkor van itt az ideje a végkielégítésedről tárgyalni

– mondta sommásan Tessa White karrier-tanácsadó.

Úgy látja, hogy a jobb végkielégítési csomag az első számú dolog, amivel a legtöbb munkavállaló nem foglalkozik, amikor az új állásának feltételeiről tárgyal. A karrier-tanácsadónak elmondása szerint még nem volt olyan ügyfele, akinek azt a kérését, hogy végkielégítésének feltételeit is előre tisztázzák, elutasítottak volna. Viszont nagyon kevesen gondolnak erre, amikor egy új állásról tárgyalnak a leendő munkaadójukkal, tette hozzá.

Különösen a magas beosztásban dolgozók vagy egyedi készségekkel, képzettséggel rendelkező munkavállalók esetében érdemes már az új állásról szóló tárgyalásokon pontosítani, hogy milyen végkielégítési csomaggal tud az illető távozni a cégtől, ha szétválnak az útjaik.

Ezeknek a munkavállalóknak az alkuereje nagyobb, és ezt már a munkába álláskor is ki tudják használni

– véli Cody Yorke, az Outten & Golden munkajogi cég partnere.

A munkavállalók ezen körét gyakran versenytilalmi megállapodás aláírására is kérik, amely jellemzően megtiltja a munkavállalónak azt, hogy a cégtől való távozás utáni két évben valamelyik versenytárs cégnél helyezkedjen el. Cody Yorke szerint egy ilyen előírás egyfajta ellensúlyozásaként viszont jogosan vetheti fel a munkavállaló, hogy foglalják szerződésbe az esetleges végkielégítésének feltételeit. Úgy véli:

ha valaki a versenytilalmi megállapodás miatt nem tud elhelyezkedni, akkor annak segítséget nyújthat az átmeneti időszak átvészelésére a végkielégítés által biztosított anyagi forrás.

Tíz évvel ezelőtt egy állásinterjú még úgy nézett ki, hogy a munkáltató interjúztatta a jelöltet, most sokszor előfordul – főleg a magasan képzett munkaerőnél –, hogy inkább az állásra jelentkező faggatja a munkaadót – hangzott el egy, a hazai munkaerőpiacról szóló konferencián. A Magyarországon, illetve szerte a fejlett, nyugati világban feszesnek számító munkaerőpiac így lehetőséget is kínálhat a megfelelően képzett munkavállalók számára, hogy ők diktáljanak az állásinterjú során, aminek keretében akár az esetleges végkielégítési csomag kitárgyalása is szóba jöhet.

Magyarországon törvény szerint annak a – nem fegyelmi okból – elbocsátott munkavállalónak jár végkielégítés, aki legalább három évet dolgozott az adott cégnél. A végkielégítés mértéke legalább három év munkaviszony esetén egyhavi távolléti díjnak felel meg, amely a munkaviszony időtartamával párhuzamosan növekszik legfeljebb hathavi távolléti díjra (legalább 25 év munkaviszony esetén).

A felek a munkaszerződésben azonban a törvényben előírthoz képest magasabb összegű végkielégítésben is megállapodhatnak, illetve a jogszabályban kikötötthez képest rövidebb időtartamú munkaviszony esetén is járhat a lelépési pénz.

Címlapkép forrása: Shutterstock