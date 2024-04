Mennyit profitálnak most a hazai cégek az AI előnyeiből?

Portfolio 2024. április 10. 13:22

Hatalmas időnyomás érzékelhető üzleti oldalról, hiszen ma kell megtervezni a jövő projektjeit és kialakítani a holnap környezetében való hatékony működés kereteit. Ebben az egyik legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy egy folyamatosan változó digitális szabályozási környezetben kell működniük a vállalkozásoknak és folyamatosan tájékozottnak is kell maradniuk. Idén a témában először szervez közös szakmai párbeszédet a Portfolio és a Wolters Kluwer: 2024. május 8-án a Digital Compliance by Design&Legaltech Konferencián kiderül, hogy a hazai vállalatok mennyire mondhatók naprakésznek, kihasználják-e a digitális innováció által biztosított eszközök és azon belül is az AI lehetőségeit a vállalati versenyképesség növelése érdekében.