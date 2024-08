Az AI segíthet behozni a magyar cégek digitális lemaradását? – Paradigmaváltásra készülnek a Billingónál

Portfolio 2024. augusztus 06. 09:00

Az online számlázásra számos magyar cégnél még mindig kötelező rosszként gondolnak, amelyre a szabályozás kényszeríti rá őket, azonban a régió számos országában a kötelező adatszolgáltatás nélkül is hasonlóképpen elterjedt a technológia, mint hazánkban, mert a vállalkozók felismerték annak előnyeit. A Billingo vezetői szerint elindultunk a digitalizáció útján Magyarországon is, azonban nagyon sok még a tennivaló e téren, az áttörést pedig az AI alkalmazása hozhatja el. A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek proaktív, ügyfélbarát módon segíthetik a vállalkozókat a különböző digitális rendszerek alkalmazásában, ezért au AI-t az online számlázó funkcióiban is felhasználják, és más, nagy fejlesztések is bevezetés előtt állnak. A Billingo terveinek megvalósításához a Széchenyi Alapok nyújtott befektetés formájában 900 millió forintos támogatást, a közeljövőben pedig a külföldi piacra lépés, vagy akár vállalati akvizíciók is benne vannak a pakliban.