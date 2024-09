Országos lefedettséggel működik a teleradiológia az állami- és magánegészségügyben

Erdei Gabriella 2024. szeptember 17. 09:00

A teleradiológia, amely a radiológiai képek internet alapú kommunikációját és távoli értékelését jelenti, világszerte egyre inkább az egészségügyi rendszerek részévé válik. Nemcsak a munkaidőn túli és sürgősségi ellátásban használják, hanem szakterületi leletezésre és konzultációkra vagy a szakorvoshiánnyal küzdő intézményekben távdiagnosztikára is. A képalkotó vizsgálatok iránti igény hazánkban is évtizedek óta folyamatosan nő, és ez a trend várhatóan a jövőben sem fog megállni. Az elmúlt egy évtizedben a keletkező képmennyiség, amit a radiológus szakorvosoknak leletezni, értékelni kell, a nagyobb hazai centrumokban mintegy az ötszörösére emelkedett. “Nem csak hazánkban, de globálisan is akkora mennyiségű vizsgálat és képszám generálódik, amit pusztán a szakorvos-utánpótlás növelésével nem lehet lekövetni” – mondta el a Portfolio-nak Prof. Dr. Bogner Péter, az Iconomix Kft. ügyvezető igazgatója.