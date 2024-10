Sok áramot eszik a mesterséges intelligencia, de megéri

Az AI nemcsak az energiafelhasználás hatékonyságát növelheti, hanem segíthet a klímaváltozás elleni küzdelemben is. Azonban az AI energiaigénye is jelentős, és megfelelő infrastrukturális fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy ezeket az új technológiákat hatékonyan lehessen alkalmazni. Hajós Balázs, a Schneider Electric értékesítési igazgatója a P ortfolio Energy Investment Forumon kiemelte, hogy az AI nem fogja elvenni a magyar munkaerő munkáját, hanem inkább a termelékenység és a hatékonyság növelésében fog segíteni, amely lehetőséget jelent Magyarország számára is.