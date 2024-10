Made in Hungary - Az élménygazdaság kreatív magyar oldala

Ha megpróbáljuk nem rajongóként, hanem üzleti oldalról megközelíteni a világ legnagyobb sporteseményeit és legsikeresebb nemzetközi ligáit (ami valljuk be, nem könnyű feladat), akkor talán az egyik legjobb kifejezés ezekre az élménygazdaság, élményszolgáltatásra épülő professzionális iparág. Így van ez - az egyes mérések szerint a világ második legnépszerűbb sportjával, - a kosárlabdával is, de főként annak csúcskategóriájával, az NBA-vel (többmilliárd fős elérésének köszönhetően). A naponta több tízmillió rajongót megmozgató észak-amerikai profi kosárlabdaliga receptje látszólag nagyon egyszerű: kellenek hozzá emberfeletti képességekkel rendelkező világsztárok, látványos, pörgős játék, régmúltba visszatekintő versengések a csapatok között, mindezt kiszolgáló iparág és ezzel elő is áll a tökéletes "végtermék", amiért odáig vannak a lelkes szurkolók, őrült rajongók, vagy épp a hobbi érdeklődők. Érzelemmentesen nem lehet ezt a történetet megközelíteni, és pont ez adja az élménygazdaság esszenciáját, amiért a vásárló hajlandó "többet" fizetni, mert úgy érzi, nemcsak szolgáltatást vásárol, hanem egyedi, megismételhetetlen élményt is. Miért indítottuk ilyen messziről a történetet, egy új magyar gyártású sorozat kapcsán? Mutatjuk.

Ránézésre könnyű dolga volt az AMC-nek és Sport TV-nek, amikor egy új sorozat gyártásába fogtak: adott egy csúcstermék, az NBA; egy profi színész, aki egyben NBA-fanatikus; és egy kreatív ötlet. A végtermék pedig egy

10 részes magával ragadó történetmesélés,

amely újracsomagolja a tökéletes termék (NBA) legtökéletesebb hozzávalóit (a világsztárokat) és létrejön egy új termék. Mindezt teszi azért, hogy népszerűsítse idehaza is ezt a trendi csapatsportot, megszólítsa a régi-új célközönséget, tovább pörgetve az élménygazdaságot, amelyből egy szeletet kihasít magának egy kreatív magyar csapat, és ezen keresztül a magyar gazdaság.

Tágabb kontextusban talán így lehet a leginkább felvezetni a Sport TV legújabb kísérletét: a Mesél a Pálya című 10 epizódos saját gyártású sorozatot, melyben Scherer Péter színész sztorizik a nézőknek 10 kosaras sztárról.

Scherer Péter, a műsorvezető. Fotó: Szarvas Szilárd, Sport TV

A sorozatot leleplező sajtótájékoztatón és premier előtti vetítésen a sorozat készítői osztottak meg kulisszatitkokat az idáig vezető útról. Máté Pál, a Sport TV főszerkesztője azzal kezdte a beszélgetést, amit Szaniszló Csaba, a Sport TV NBA-kommentátora vezetett, hogy miközben a tv is egyfajta gyár, hiszen folyamatosan pörögnek a tudósítások, zajlanak a mérkőzések, naponta akár 4 kosárlabda meccs leközvetítése élőben, közben mindig is törekedtek arra, hogy csináljanak valami újat, elmondása szerint "kísérletezzenek". Azt is érzékelik, hogy a tartalomgyártásban nagy a zaj, ezért szükség van az ilyen egyedi tartalmakra, amivel közelebb hozzák a nézőkhöz a sztárokat és ezáltal az egész NBA-t. Scherer Péter régóta követi az NBA-t, és azt is elárulta, hogy kedvenc játékosa a Golden State Warriors ikonja, Steph Curry, akiről sokat mesél fiának, de azt is bevallotta, hogy előfordult, hogy Dallas Mavericks meccs miatt is felkeltek éjszaka, mert nagy kedvence lett Luka Doncic, a csodagyerek. A színészt egyszerűen elvarázsolják a játékosok. Szabó Máté, a sorozat ötletgazdája és a 10 rész szövegírója azt osztotta meg a hallgatósággal, hogy kisgyerekes apaként felfigyelt arra, hogy Scherer Péter nagyon jól mesél gyerekmeséket, és arra gondolt, mi lenne ha felnőtteknek szóló, szórakoztató mesékhez is adná magát. Amikor ötletét megosztotta házon belül, mindenki nyitott volt rá és kiderült, hogy ez járható út, a főszereplő pedig a felkérésre azonnal igent mondott.

Szaniszló Csaba azt is megemlítette, hogy mint minden hasonló termék esetében, ezt is el kellett fogadtatni előzetesen a mindig magas színvonalat elváró NBA ligával, ami meg is történt, mert a késztermék elkészült és november 3-án debütál a Sport TV-n. Hetente egy epizód érkezik a Sport TV csatornáin az év végéig. Scherer Péter a házigazdája az összes résznek, de Hosszú Katinka, Hajnóczy Soma, Musimbe Dennis, Puskás Peti, Ekanem Bálint és Ferenczei Gábor, azaz Gaben a BSW zenekarból is feltűnik.

Szaniszló Csaba a közönséghez szólva az élő adásban kiemelte:

ha valakivel meg akarod szerettetni az NBA-t, akkor ezt a 10 részes sorozatot érdemes neki megmutatni.

Tuza Norbert, a Mesél a pálya rendezője az eseményen úgy fogalmazott, hogy szerinte unikális műsort sikerült készíteniük, mert Scherer Péter műsorvezetőként lubickol benne, különleges előadásmódban beszél a játékról, és a játékosokról. Scherer Péter megosztott néhány kulisszatitkot is: amikor a sok sok gondolat közepette kikristályosodik, hogy pontosan mi is az elképzelés, akkor beugranak neki idézetek egy-egy szerep kapcsán és így volt ez Steph Curry történetének mesélése közben is, akihez egy Hamvas Béla idézetet társított. Mindezt az ötletgazda tovább gondolta és arra jutottak, hogy minden egyes bemutatandó játékos esetén lépjenek ki a kosárpályáról és mutassák be az adott sztárt a leghitelesebb környezetében, így megtudtuk, hogy Nikola Jokic esetében feltűnik majd a megfelelő epizódban a Nuggets játékosának hobbija, a lóverseny, de Dennis Rodman (a Chicago Bulls-szal három bajnoki címet szerző kosaras) egyedi életstílusát is megidézik, ahogyan az a róla szóló vetítésen kiderült.

A 10 részes sorozat 10 világsztárt mutat be egyenként 12 percben, a nevek magukért beszélnek: Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler, Steph Curry, Luka Doncic, Joel Embiid, LeBron James, Nikola Jokic jelenlegi játékosok, valamint hazánk egyetlen NBA-játékosa, Dávid Kornél, a centeróriás Shaquille O’Neal és a „Féreg”, azaz Dennis Rodman képviseli a legendák csapatát.

Az első két rész megnézése után kijelenthetjük:

valóban sikerült magyar gyártásban valami újat alkotni és létrehozni, valamint az is biztos, hogy a műsor nyomán sokan a sport hatása alá fognak kerülni.

Egy-egy 12 perces rész ugyanis pont étvágycsinálónak és nem túl terjengős, de fel tudja kelteni a nézők figyelmét a mesélés.

De abban is biztos vagyok, hogy lesznek olyanok is, akik azt mondják, nem elég nekik az, ha megnézik a meccsnap után a legjobb jeleneteket összefoglaló videókat, vagy éjszaka felkelnek és élőben követik a kedvenc játékosukat, csapatukat, hanem úgy lesznek vele, hogy személyesen élnék át ennek a játéknak a hangulatát. És onnantól kezdve csak pörög tovább az élménygazdaság, kicsit Magyarországról katalizálva.

Címlapkép: A Larry O'Brien bajnok trófea a Boston Celtics bajnok gyűrűivel együtt látható a New York Knicks elleni meccs előtt a TD Gardenben 2024. október 22-én Bostonban, miután a 2023/24-es szezont a bostoniak nyerték. Forrása: Brian Fluharty/Getty Images