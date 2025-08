Hírszerzési jelentés: egykor a fél világ rettegte a nevét, de mégis hova tűnt a hírhedt orosz zsoldoscsoport?

A jelentés szerint idén júniusban

az orosz védelmi minisztérium alá rendelt Afrika Hadtest teljesen kiváltotta a Wagner orosz katonai magánvállalatot Maliban.

Az afrikai országban a Wagner csoport 2500 zsoldossal volt jelen, az Afrika Hadtest 2000 fegyverest helyezett oda.

A csapatokkal együtt több mint száz harci felszerelés is érkezett az országba, köztük tankok, rakéta-sorozatvetők és taktikai bombázó repülőgépek. Ez az orosz tűzerő jelentős növelését jelenti Maliban.

A Wagner csoport korábban jelentős szerepet játszott az ukrajnai fronton, egyidőben mintegy 50 ezer börtönökből toborzott elítéltet vetve be a harcokban. 2023-ban azonban hűséges fegyveres erőből hirtelen az egyik legnagyobb fenyegetéssé vált az orosz rezsim számára, amikor 2023 júniusában (gyorsan elbukó) lázadást indított. (A zsoldoscsoport vezetői, köztük Jevgenyij Prigozsin két hónappal később egy rejtélyes repülőgép-szerencsétlenségen vesztették életüket.)

Az orosz védelmi minisztérium a Wagner-felkelés óta központosítani akarja az ellenőrzést a külföldi csapattelepítések fölött, csökkentve azt a potenciális fenyegetést, amit a független katonai magánvállalatok okozhatnak az országnak.

Eközben egyre jobban formalizálják a biztonsági kapcsolatokat a partnerországokkal.

Habár az orosz védelmi minisztérium kiváltotta a Wagner csoportot Szíriában 2023 végén, Líbiában 2024 elején és most Maliban is, a magánvállalat továbbra is függetlenül működik a Közép-afrikai Köztársaságban és Belaruszban, 2000, illetve 300 zsoldossal.

