Olyan durva lehűlés jön a hétvégén, hogy megdőlhet a hidegrekord

a szaklap szerint észak felől csontszáraz levegő érkezik egy hidegfront mögött, ami jelentős napi hőingást eredményez.

A legalacsonyabb és legmagasabb hőmérséklet között akár 20 fok különbség is kialakulhat.

Az éjszakák során többfelé 10 fok körüli értékekre csökken a hőmérséklet, így érdemes lesz a hajnali, reggeli órákban szellőztetni. Az északi völgyekben és a Nyírségben akár 5 fokig is lehűlhet a levegő, míg a fagyzugokban, például Zabaron ennél is hidegebb lehet. Ma hajnalban is itt mérték a legalacsonyabb, 5,8 fokos hőmérsékletet.

A június 21-i történelmi hidegrekord 4,0 Celsius fok, amit 1910-ben Sopronban regisztráltak.

Nagy esély van arra, hogy ez a rekord szombat hajnalban megdőljön.

Vasárnap hajnalban még előfordulhatnak 5 fok körüli minimumok a hidegre érzékeny területeken, ezt követően azonban jelentősen enyhülnek az éjszakai hőmérsékletek.

