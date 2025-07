Indul a második szakasz a 4-es és 6-os villamos vonalának felújításán, változni fog a forgalom

Csütörtökön indul a fővárosi nagykörúti villamosvonal felújításának második üteme: a Pest felé vezető oldalon is megkezdődnek a munkák - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a BKV Zrt. szerdán közös közleményben.

A nagykörúti villamosvonal pályakorszerűsítése június 21-én indult a Tátra utca és a Jászai Mari tér között, a Budára vezető szakaszon, azóta a bontási, betonozási, valamint elemfektetési munkák jelentős része be is fejeződött.

A csütörtökön induló második ütemben a Pest felé vezető oldalon is megkezdődnek a munkák; a tervek szerint a pályaszakasz nagyjavítása július 31-ig tart.

Az építkezés következő üteme miatt csütörtökön forgalmi változás lép életbe a nagykörút érintett szakaszán, a kétirányú forgalom a Buda felé vezető oldalon haladhat.

Továbbra is kétszer egy sávon haladhat a közúti forgalom - beleértve az autóbuszokat is -, azonban a déli oldal helyett az északi, XIII. kerületi oldalra kerülnek át a sávok. Az átterelési pontok változatlanul a Margit hídnál és a Pannónia utcánál lesznek. A pótlóbuszok is ezen az útvonalon járnak, ugyanakkor a megállóhelyeik nem változnak. A Margit híd pesti hídfőjénél Buda felől érkezve az eddigi egyetlen sáv csütörtöktől bővül. Egy külön sávot alakítanak ki a Nyugati tér felé haladóknak, miközben marad egy sáv a Balassi Bálint utca felé kanyarodóknak is.

A modernizáció részeként a BKV Zrt. egy speciális, sínkörülöntéses vágányrendszert épít ki. Az alkalmazott technológiának köszönhetően csökken a zaj- és rezgésterhelés, a villamosok pedig gyorsabban közlekedhetnek - áll a közleményben.

