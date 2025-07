2021 óta nem látott szintek közelében az amerikai munkaerőpiac

Az amerikai munkanélküli segélykérelmek száma ötödik hete csökken, a július 12-én zárult héten 221 ezer új igényt nyújtottak be, ami április közepe óta a legalacsonyabb érték – számolt be az amerikai munkaügyi minisztérium.

A mostani 221 ezre adat jóval alacsonyabb a közgazdászok által várt 233 ezres szintnél, és azt jelzi, hogy a munkaerőpiac továbbra is meglehetősen ellenálló.

A négyhetes mozgóátlag 229 500-ra esett, ami szintén javulást mutat a korábbi hónapokhoz képest.

A kép azonban nem egyértelműen kedvező: a folyamatos segélykérelmek – vagyis azok száma, akik már hosszabb ideje részesülnek munkanélküli támogatásban – továbbra is 1,96 millió körül alakul. Ez arra utal, hogy bár az elbocsátások száma alacsony, az álláskeresők sokszor nehezen tudnak új munkát találni, mivel a munkaerő-felvétel üteme lassult.

A jelenség különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a jelenlegi szint közel van a 2021 óta nem látott csúcsokhoz.

A szezonálisan nem kiigazított adatok szerint az új igénylések száma ugyanakkor 260 900-ra nőtt, ami elsősorban New York, Nevada és Texas államokban történt emelkedéseknek tudható be. Eközben Michigan, New Jersey és Tennessee esetében csökkent a kérelmek száma.

