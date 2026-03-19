Napokon belül rengeteg bicikli lepi el a magyar fővárost

A sikeres II. kerületi teszt után a napokban elindul a Manfred szolgáltatása Budapesten, olvasható a vonatkozó közleményben.

Néhány helyen már megjelentek a kerékpárok, ami annak köszönhető, hogy a Manfred partnerséget kötött a Csepel Zrt.-vel, amely franchise partnerként csatlakozott a szolgáltatáshoz.

Ennek eredményeként

a Csepel tulajdonában lévő 2000 felújított kerékpár és további 500 vadonatúj e-bike napokon belül elérhető lesz Budapest szinte teljes területén.

A közlemény szerint ez a lefedettség többszöröse a korábbi Bubi-rendszerének, de még az új Bubi-tender által érintett területnél is nagyobb.

Címlapkép forrása: Shutterstock