A cégek fele már érzi a klímaváltozást a pénzügyi eredményeiben

A világ vezető vállalatai számára a klímakatasztrófa elkerülése az egyik legfontosabb cél, mivel ez egyszerre veszélyezteti az ökoszisztémát és a jelenlegi gazdasági és társadalmi stabilitást. A KPMG legfrisseb nemzetközi tanulmánya, a Towards Net Zero rámutatott, hogy amíg a világ 250 legerősebb gazdasági vállalkozásának már közel fele bejelentette, hogy 2050-ig vagy azt megelőzően klímasemleges lesz, az odáig vezető út még rettentően bizonytalan. Mindez a COVID-19 világjárványnál is jelentősebb pénzügyi kockázatokat rejt magában minden vállalkozás számára. A KPMG IMPACT fenntarthatósági szakértői szerint a célok vállalati szintű lebontására, az intézkedések pontosabb és mérhető meghatározására, és ezek hitelt érdemlő, nemzetközi standardokon alapuló, folyamatos bemutatására lenne szükség - írja elemzésében Szabó István, a KPMG fenntarthatósági szolgáltatásaiért felelős szenior menedzsere.