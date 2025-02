Megnyílt a Westend nagy újdonsága: 400 millióba került

Világelső immerzív installáció nyílt a Westend bevásárlóközpontban: a legmodernebb technológiákat és a művészetet ötvöző mozgóképes attrakció egy expanzív projekt prototípusa, amivel hamarosan több helyszínen találkozhatunk majd világszerte - mondta el Laki L. László ötletgazda a Portfolio-nak.

A Westend Bevásárlóközpontban tavaly év végén nyílt meg a PIXIM nevű multimédiás látványbox. A több, mint 400 millió forintba kerülő, immerzív élményt nyújtó installáció a bevásárlóközpont központi részén, a korábbi szökőkút helyén kapott helyet.

Egy teljesen új formátumot hoztunk létre a szórakoztatásban, ami a jövő tartalomfogyasztása lehet"

- mondta el Laki L. László a PIXIM igazgatója és fejlesztője a mozgóképes attrakcióról a pénteki sajtótájékoztatón. Az igazgató hozzátette: már maga a név is a "pixel" és az "immerzió" szavak összetételéből származik, utalva a high-tech vizuális megoldásokra és a belemerülés élményére. A látványosság célja, hogy egy moziélményhez hasonló kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a bevásárlóközpontba látogatóknak.

"Olyan fizikai hatásokat tudunk létrehozni, amiket egy moziban vagy hagyományos kiállításon nem lehet" - emelte ki Laki. A vetítések 20-30 percesek, és többféle műfajt ötvöznek a narratív elemektől az absztrakt vizuális kísérletekig.

A látványosság az elmúlt időszakban több közönségteszten esett át, mostanra pedig elnyerte végleges formáját.

A PIXIM egy 10x10 méteres alapterületű, 7 méter magas építmény, amely arany- és rézborítással rendelkezik. Belső terében 33-44 látogató fér el, akik minden irányból digitális vetítőfelületek által körülvéve élvezhetik a 15 perces, hanghatásokkal kísért előadást, amit 24K felbontású projektorok biztosítanak. A padlóba épített hidroakusztikus rendszer és a 24 hangfal teljes térhatást ad.

A kiállítás technológiai hátterét a legmodernebb eszközök biztosítják. Hat darab szerver által vezérelt, a világ legkiválóbb, legenergiahatékonyabb, legjobb felbontású és leghosszabb élettartamú projektora gondoskodik a lenyűgöző vizuális élményről, melyeket csúcskategóriás optikákkal egészítettek ki. Emellett a PIXIM egyike a világ első immerzív hangrendszereinek, amely a hanghatásokkal még teljesebbé teszi az élményt. A különböző tematikájú tartalmakat francia, amerikai, dubai és magyar művészek készítik.

Laki L. László elmondta, hogy a műsor folyamatosan változik, több új film van jelenleg is gyártás alatt.

Az attrakció a Westend nyitvatartási idejében bármikor megtekinthető, a jegyárak 2400-3900 forint között mozognak és egy 20 perces, két műsorból álló show-t tartalmaznak, amik között vannak narratív filmek és kísérleti jellegű alkotások is.

A szervezők a helyszínen évi 100 ezer látogatóra számítanak, de Laki L. László kiemelte: a PIXIM egy expanzív projekt, amelynek prototípusa látogatható a Westendben, de a fejlesztők már dolgoznak azon, hogy elvigyék a formátumot más plázákba és repterekre Közép-Európában és Ázsiában.

A szervezők a saját gyártású tartalmak mellett már elkészült filmek immerzív vetítésére is nyitott: jelenleg is tárgyalásokat folytatnak több nagy gyártócéggel, köztük a Netflix-szel is.

"Azt gondolom, hogy ahogy fejlődünk és egyre több helyszínen jelen leszünk, úgy megjelenik majd a nagy gyártócégek létjogosultsága is ezen a piacon" - összegezte Laki L. László.

