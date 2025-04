Magyarországra jön Donald Trump Jr.

A héten Magyarországra látogat Donald Trump Jr. Az Amerikai Egyesült Államok elnökének legidősebb fia április 25-én Budapesten tart előadást és részt vesz a tiszteletére szervezett díszvacsorán.

Donald Trump Jr. régiós útja során Aczél Zoltán üzletember meghívására érinti Budapestet. A meghívás és a látogatás célja, hogy üzleti szempontból kölcsönös előnyökön alapuló gazdasági együttműködések jöhessenek létre.

A pénteki program nem nyilvános. Az esemény rendezvényszervezője a Portfolio-t kiadó Net Média Zrt. rendezvény üzletága. Az esemény zártkörű, teltházas, a belépőjegyek előértékesítési szakaszban elkeltek. Donald Trump Jr. beszédéről a Portfolio beszámol.

Donald Trump Jr. 1977-ben született, 2000-ben diplomázott a University of Pennsylvania-n (Penn). Csatlakozott a Trump Organization-hoz, ami a család globális ingatlanbefektető vállalkozása. Ügyvezető alelnökként olyan nagy projekteket felügyelt, mint a Trump International Hotel and Tower Chicago és a Trump Soho. „Don Jr.” aktívan részt vett apja politikai kampányaiban is. 2024 vége óta olyan konzervatív szervezetek tagja, mint az 1789 Capital és a Public Square.

A napokban több nemzetközi hírportál és hírügynökség is beszámolt arról, hogy Donald Trump Jr. több kelet-európai országba ellátogat. Két héttel ezelőtt a Politico írta meg saját forrásaira hivatkozva, szerdán pedig a Bloomberg közölt cikket azzal kapcsolatban, hogy

az amerikai elnök fia a régióba érkezik a család üzlet kapcsolatainak bővítése céljából.

