Bevetették az orosz-ukrán háború aggasztó fegyverét a Hormuzi-szorosban

A lap kiszúrta, hogy Tombak kikötőben nagyon érdekes mintát mutatnak a vízi járművek, mivel úgy néz ki, mintha az összes a szárazföldön lenne egy nagy körben elhelyezve. Ez szinte egészen biztosan nem felel meg a valóságnak, sokkal inkább arról van szó, hogy „valakik” zavarják a jeleket. A GPS-interferencia gyakorlata nem ismeretlen akár a térségben sem, viszont az elmúlt években ugrott meg ugrásszerűen ennek az alkalmazása, különösen feszült helyzetekben, háborúk esetén.

️Sky News and VesselFinder report widespread GPS spoofing off Iran’s coast, with ships near Tombak and Asaluyeh appearing on land due to false signals. Nearly 1,000 vessels have been affected amid escalating regional tensions, highlighting the rise of electronic warfare tactics. pic.twitter.com/P53B6OZARJ https://t.co/P53B6OZARJ