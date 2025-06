Megtörtént a nagy állampapír-mutatvány, erős üzenetet küldtek a lakossági befektetők

Az Államadósság Kezelő Központ friss adatai szerint névértéken számítva 19 milliárd forinttal kevesebb lakossági állampapírjuk volt a magyaroknak május végén, mint 2024 végén, azaz a háztartások idén nettó értelemben csökkentették a lakossági állampapír-állományukat, eltekintve az intézményi piacon megvalósított vásárlásaiktól. Az idén már kamatot fizető, de nem lejáró prémium állampapírok állománya összesen 1911 milliárd forinttal csökkent, az átrendeződés két nagy nyertese továbbra is a FixMÁP és a BMÁP, utóbbi két típus együttes állománya most először meghaladta az inflációkövető papírokét. A befektetők ezzel egyértelműen jelezték, hogy a kamatszint fontos számukra, és hajlamosak rugalmasan alkalmazkodni a megváltozott környezethez.

Május végén névérték szerint számítva összesen 11 244 milliárd forintnyi megtakarítás volt forintos lakossági állampapírokban (a lakossági állampapírokon kívül természetesen a lakosság is fektet intézményi papírokba, például diszkont kincstárjegyekbe). Ez egy hónap alatt 66 milliárdos, december végéhez, vagyis a nagy PMÁP-kamateső előtti szinthez képest pedig mintegy 19 milliárd forintos állománycsökkenést takar. A lakossági állampapírok alkotta kép azonban csalóka: ugyanebben az időszakban több százmilliárd forintnyi intézményi állampapírt (főleg DKJ-t) is vett a lakosság, ami állománynövelő tényező, ám ennek pontos mértékét nem ismerjük.

Torzítja az adatokat, hogy nem tudni, pontosan mekkora összeget tesz ki az a lakossági állampapír-állomány, amely a forgalmazók könyveiben szerepel (vagyis az az tétel, amelyet a lakosság esetlegesen visszaváltott, de az ÁKK még nem vásárolt vissza a forgalmazóktól). Ráadásul áprilistól olyan változás is jött, amely tovább nehezíti az eddigi statisztikák átláthatóságát: a jövőben már a forgalmazók is felléphetnek egyes lakossági állampapírok vásárlóiként. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

A PMÁP-ban tartott pénzek 33%-át már átcsoportosították a befektetők

Az év első öt hónapjában összesen mintegy 1600 milliárd forintnyi kamatot és tőkét fizettek ki az inflációkövető prémium állampapírok. Ha ezt összevetjük az idei eddigi 19 milliárdos állománycsökkenéssel (és eltekintünk a többi állampapír kamatfizetéseitől), akkor az adódik, hogy a teljes eddigi PMÁP-kifizetés összege elpárolgott a forintos lakossági állampapírok piacáról. Persze a tágabban értelmezett állampapírpiacot nem feltétlenül hagyta el az összeg: a háztartások intézményi kötvényekbe (magyar államkötvények, diszkont kincstárjegyek) is fektethetnek, ugyanakkor ez utóbbiak lakossági kézben lévő mennyiségét nem ismerjük pontosan.

Korábban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter arról posztolt, hogy a Prémium Magyar Állampapírok esetén 35% a visszaváltási arány, és minden pénz visszaáramlik más lakossági állampapírokba. Sőt, elmondása alapján a kamatok kétharmada is a lakossági állampapírokba vándorol vissza, és csupán egyharmada kerül a kincstárból kifizetésre. Igaz, mindezek még a tavaszi nagy kamatfizetések előtti időszakra vonatkoztak. A friss számok mindenesetre azt mutatják, hogy

a kamatfizetésen átesett PMÁP-ok névértékes állománya eddig 33%-kal csökkent, ha nem számolunk a lejáró sorozatokkal.

A FixMÁP és a BMÁP együtt már lenyomta a Prémium Magyar Állampapírt

Az elmúlt két hónapban kereken 900 milliárd forinttal csökkentették a PMÁP-állományukat a lakossági befektetők, ebből kb. 163 milliárd forintért felelt a 2025/J sorozatszámú papír május végi lejárata. Mindeközben a két új kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapír és Bónusz Magyar Állampapír névértékes állománya 975 milliárd forinttal nőtt, így a két utóbbi papír mostanra együttes erővel felülmúlta az inflációkövető állampapírt. Ez azt jelzi, hogy a lakossági befektetők tudatosan reagáltak a kamatkörnyezet megváltozására, és a korábban 18-19% körüli kamatokat fizető állampapírokat az új favoritokra, a jelenleg 6,50-7,36% kamatot biztosító Fix és Bónusz Magyar Állampapírokra cserélték le.

A fentiek alapján az idén megmozduló PMÁP-pénzek jelentős részben a lakossági állampapírpiacon keresték a helyüket:

a FixMÁP állománya december vége óta 1514 milliárd forinttal (149%-kal) nőtt, május végére elérve a 2531 milliárdos szintet;

a BMÁP állománya május végéig 953 milliárdos (79%-os) bővülést mutatott, 2162 milliárdos szintet elérve;

mindeközben a prémium állampapíroknál idén összesen mintegy 2376 milliárddal (34%-kal) apadt az állomány.

A "sztárpapírokhoz" képest kisebb, együttesen mintegy 264 milliárd forintnyi állománynövekedést a Kincstári Takarékjegy, a MÁP Plusz és a Babakötvény is fel tudott mutatni az év első öt hónapjában, összességében pedig a lakossági állampapírok (PMÁP-ot kivéve) mintegy 2357 milliárdos névértékes állománybővülése áll szemben a PMÁP 2376 milliárdos állománycsökkenésével és 1149 milliárdos kamatkifizetésével, tehát elmondhatjuk, hogy mindösszesen 976 milliárdnyi PMÁP-pénz nem a lakossági állampapírokban landolt eddig. A kiáramló pénzekből részben a befektetési alapok is gazdagodtak, még ha nem is akkora mértékben, mint azt előzetesen remélték.

A lakossági állampapírok aktuális kínálatát az alábbi táblázatban gyűjtöttük össze.

