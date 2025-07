Drámai jelentés jött a frontról: súlyos vereség előtt áll az ukrán hadsereg

Hetek, sőt hónapok óta látható volt, hogy Oroszország célja a városi harcok elkerülése, és helyette inkább a nagyvárosok bekerítésére fókuszálnak. A stratégia alapja, hogy így az ukrán erők kénytelenek harc nélkül feladni a megerősített településeket, ahol Moszkva katonáinak jelentős vesztesége keletkezhetne.

Már a korábbi elemzések is jelezték:

ebben az évben Pokrovszk az első számú célpont az orosz haderő számára.

Az alábbi térképeken Oroszország várható, valamint most is zajló hadmozdulatai látszódnak (a piros a kiindulási alap, a zöld az eddig elfoglalt területet jelöli):

Also, some indicators are showing more informations :By analysing the data of the visible impacts of FABs airstrikes, we can see Russia wants to progress westwards, since the first days of June (red is the impacts on june 11th and yellow on july 11th) pic.twitter.com/ZdKvI9ZTCx https://t.co/ZdKvI9ZTCx