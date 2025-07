Lezárult a háború egyik legvéresebb csatája: elfoglalták az ukrán erők a porig bombázott Kindrativkát

Kindrativkát még június elején foglalták el az orosz csapatok, miután offenzívát indítottak az északi Szumi régióban, válaszul Ukrajna kurszki betörésére. A települést még sikerült elfoglalnia Putyin katonáinak, de a támadás továbbfejlesztésére már nem volt erejük, szűk két hónapig tartó csatározás kezdődött a faluért.

A beszámolók szerint az egykori 800 fős lakosságú, nagyjából 4 négyzetkilométernyi településért az orosz-ukrán háború egyik legvéresebb csatáját vívták. Az ütközetben sok volt az oda-vissza mozgás, az állások gyakran összekeveredtek, így többször előfordult az is, hogy orosz, vagy épp ukrán katonák voltak a másik hátában.

Egyes információk szerint Oroszország a csata csúcspontján,

48 óra alatt több szárnyas bombát (UMPK kittel szerelt FAB-ot) dobott le a falura, mint bármelyik másikra.

Ez súlyos veszteségeket okozott az ukrán erőknek.

Sometimes when the Ukrainians get really energetic about retaking some particularly blasted piece of real estate the Russians will pull out of it, moonscape it with bombs, and walk back in shortly afterwards.The astonishing thing is that the AFU keeps falling for this. https://t.co/bYJzQfOTdZ pic.twitter.com/iMuxKrPRai https://t.co/bYJzQfOTdZ