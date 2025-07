Felszállt az orosz légierő: alaposan megszórták FAB-1500-assal és Kh-38-assal az ukrán állásokat

Az elmúlt hetekben a támadó orosz alakulatok jelentős előrelépést értek el Donyeck megye középső részén, ahol Pokrovszk bevételéért zajlanak a harcok. A gyalogság észak felől igyekszik bekeríteni a korábbi logisztikai és közlekedési központot.

A szárazföldi erők manővereit rendszeresen támogatja a légierő is, FAB-bombákat és más rakétákat indítanak:

Russian troops destroyed the locations of the Armed Forces of Ukraine in the Kharkiv and Pokrovsk directions with FAB-1500 and Х-38 strikes, according to the Telegram channel “Izranka” pic.twitter.com/NyYnCLEJrl https://t.co/NyYnCLEJrl