Történelmi pillanat: Trump végre kimondta, kit lát maga után az elnöki székben

Valószínűleg JD Vance, Donald Trump alelnöke lesz a „MAGA-mozgalom” következő vezetője, a következő republikánus elnökjelölt és talán elnök is – mondta el Trump tegnap este.

Szerintem elég valószínű. Őszintén szólva, ő az alelnök

– mondta Trump JD Vance lehetséges utódlásáról.

Ez az első alkalom, hogy Trump egy konkrét személyt is megnevezett, mint lehetséges utódja, korábban nem volt erre hajlandó.

A következő elnökválasztás 2028-ban lesz.

Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal use only The photograph may not be manipulated in any way and may not otherwise be reproduced, disseminated or broadcast, with