Úgy néz ki, végül tényleg megvalósul Donald Trump Ukrajna-mesterterve

Ukrajna és az Egyesült Államok három közös ásványkincs-kitermelési projektet is elkezd a következő 18 hónapban – jelentette be Julija Szvirigyenkó ukrán miniszterelnök Facebook-oldalán.

A politikus hangsúlyozta: a két ország egy közös befektetési alapot is létre fog hozni, a felállított igazgatói tanács első gyűlése szeptemberben lesz.

A bevételekből részben fegyvereket fognak vásárolni az ukrán haderőnek – az ukrán és az amerikai hadiipari szereplőktől egyaránt.

Szvirigyenkó nem tette közzé, a kitermelési projektek pontosan hol valósulnak meg, milyen ásványkincsek kiaknázásáról lesz majd szó.

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök április 30-án, több hónapnyi, barátságosnak nem feltétlen nevezhető tárgyalás után írta alá a két ország együttműködését biztosító nyersanyag-megállapodást.

Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal