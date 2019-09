Ezek ma az ország legnagyobb út- és vasútfejlesztései

Az EBI Építésaktivitási Jelentésből kiderül, hogy az elmúlt negyedévekben meglehetősen kevés út- és vasútépítési projekt lépett kivitelezési fázisba, az idei második három hónapban azonban érezhetően élénkült a szektor. Több mint 200 milliárd forint értékben kezdődtek meg építési munkák, mely 2017 harmadik és 2018 első és második negyedéve után az utóbbi évek negyedik legmagasabb összegét jelentette. A második negyedév magas Aktivitás-Kezdése azonban nem tudta ellensúlyozni az első negyedév gyengébb számait, így összességében az első félév nem bizonyult olyan kiemelkedőnek.

Az adott időszakban elkezdett és a befejezett út- és vasútépítések összértéke, vagyis az út- és vasútépítési aktivitás 2008 és 2019 Q2 között folyóáron (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2019. 2. negyedév)

Jelentős különbség mutatkozott az út- és a vasútépítések között az Aktivitás-Kezdés esetében; a bővülés elsősorban a frissen elindított útépítések körében volt megfigyelhető, míg az elkezdett vasútépítési kivitelezési számok továbbra is nagyon szerényen alakultak. Különösen igaz volt ez az év második negyedévében, amikor több mint 200 milliárd forintot tett ki az elindított építések összértéke az út jellegű beruházások esetében, míg vasútépítések csak kevesebb, mint 2 milliárd forint értékben kezdődtek meg.Az út- és vasútépítések esetében a kivitelezések jelentős része a keleti régiókban indult, a terület részesedése az Aktivitás-Kezdésből 86 százalékot tett ki, míg a nyugati régióké mindössze 5 százalékos volt. A magas részesedés nem is meglepő, hiszen a keleti területet érinti például a korábban már említett M30-as és 48. számú út beruházás.Út-, és vasútépítesekből meglehetősen kevés fejeződött be az idei év első félévben, összegük kevesebb, mint 47 milliárd forintot tett ki. A harmadik negyedévben azonban az Aktivitás-Befejezésben lényeges növekedésre lehet számítani több nagy projekt elkészülésének köszönhetően, mint a Mezőzombor-Sátoraljaújhely vasúti vonalszakasz villamosítása, a 21. főút Tar-Mátraverebély közötti szakaszának négynyomúsítása, az M4-es autópálya II. üteme Berettyóújfalu és Nagykereki között, az M44-es gyorsforgalmi út Tiszakürt és Kondoros közötti szakasza, illetve az R67 jelű, Mernyeszentmiklóst és Somogybabodot összekötő gyorsút.