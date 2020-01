A papírforma érvényesül az új lakások árában - Ezt okozta a 27 százalékos áfakulcs

Sokan találgatták tavaly, hogy vajon a 2018 novembere után engedélyt kapott lakásfejesztések esetében mekkora áremelkedést okoz az idén január 1-jétől 27 százalékra visszaemelkedett lakásáfa. Voltak, akik úgy gondolták, hogy a lakásfejlesztők az áremelkedés egy részét átvállalják majd, míg mások úgy vélték, hogy akár a 22 százalékpontos különbség egészét a vásárlókra háríthatják. Az év eleji első tapasztalatokat néhány budapesti projekt példáján keresztül mutatjuk be.

Bár néhány projekt nem fedi le teljesen a piacot, igyekeztünk olyan fejlesztéseket választani, ahol azon túl, hogy a honlapon árak is szerepelnek, mindenfajta méretű és típusú lakás megtalálható, hogy elegendő adat álljon rendelkezésre az árváltozás nyomon követéséhez. A keresés során a honlapokon szereplő aktuális árakat vetettük össze a Budapesti Lakáspiaci Riport tavaly novemberi áraival.

Ennek eredményeként egyes esetekben a fejlesztő honlapján most magasabb árak szerepelnek, mint a lakáspiaci riport adatbázisában, de a IX. és a XIII. kerületben is találkoztunk olyannal, ahol azonosak a számok. Ebben az esetben van, ahol külön feltüntették, hogy már tavaly is a 27 százalékos áfával számolt árak szerepeltek, és a december vége előtt kifizetett vételárrész arányban abból adtak kedvezményt. Más esetekben vagy valóban nem tervez áremelést a fejlesztő, de valószínűbb, hogy a honlapon nem frissítették még az árakat.

Egy XI. kerületi projektben viszont már január első napjaiban közzétették az új árlistát, ami a garzon, a kétszobás, valamint a három vagy annál többszobás lakások esetében is pontosan 20,95 százalékkal jelentett magasabb árcédulát a tavaly novemberihez képest. Noha egyébként is bevett gyakorlat, hogy az átadáshoz közeledve valamennyivel drágulnak a lakások, így a tavalyi évhez képest vizsgált árváltozásban van, ahol ez is szerepet játszhatott, de az áfakulcs változása nélkül valószínűleg korántsem lett volna ekkora az áremelkedés.

A Budapesti Lakáspiaci Riport következő negyedéves kínálatából mindenesetre már kerületi vagy lakástípusok szerinti átlagokat is fogunk tudni számolni, de nem lehetnek illúzióink azzal kapcsolatban, hogy a magasabb áfakulcs az eddigieknél magasabb negyedéves áremelkedést fog okozni az új építésű lakások piacán. A kérdés, hogy ennek milyen hatása lesz a keresletre és a használt lakások áraira nézve.