Ki kit ver át a magyarországi ingatlanpiacon?

A Portfolio nem régiben interjút készített a hazai bérlői és bérbeadói viszonyok változásáról, a bérlőképviseleti munka körülményeiről. A cikk a jelek szerint erős hatást váltott ki a szakmában és egyes ügyfeleket is elgondolkodtatott. Természetesen nem állítjuk, hogy a hazai kereskedelmi ingatlanpiacon a tisztességtelen magatartás lenne a jellemző, ellenkezőleg. De nem hallgathatjuk el, hogy erős feszültségek is vannak. Ezt jelzi a kialakult polémia is. Alább közöljük az S IMMO vezetőjének reakcióját, illetve az eredeti interjúban nyilatkozó VLK CRESA-ügyvezető válaszát.

A Portfolio különböző felületein rendszeresen foglalkozunk a kereskedelmi ingatlanpiac egyes szereplőit érintő piaci változásokkal, és azt is sokszor taglaljuk, hogy a bérbeadók és a bérlők miként kezelik ezeket a változásokat. Legutóbb a bérlőképviseleti tevékenység került górcső alá a "Kiszolgáltatottabbak a bérlők, mint valaha a hazai ingatlanpiacon" címmel megjelent cikkünkben.

Barabás Géza, az S IMMO APM Kft. ügyvezetője reagált. Szerinte túlzás és hatásvadász azt állítani, hogy "'nagy a bérbeadók zsarolási potenciálja”. Elismeri, hogy jelenleg valóban bérbeadói piac van és a bérlők, akik jó lokációban keresnek nagyobb területeket kevés lehetőség közül választhatnak, de mint kifejtette: bérbeadó és bérbeadó között is van különbség.

Barabás Géza S IMMO Hungary, ügyvezető

Az ügyvezető úgy véli, hogy – bevallottan vagy sem – a bérlőképviselők is sokat profitálnak a jelenlegi piaci viszonyokból. "Azok a piaci szereplők, akik évtizedek óta jelen vannak nem felejtették még el, hogy vannak ínséges idők is, amikor ugyanazokkal a bérlőkkel kell egy asztalhoz leülni és megtartani őket, akikkel esetleg a prosperitás időszakában kötöttek szerződést. A korrektség mindenkor kifizetődő, most is.” – írta.

Ez után azt hangsúlyozta, hogy egy jó bérbeadónak sosem lehet célja a bérlő megtévesztése, vagy átverése. „Mi hosszú távon gondolkozunk és egy hosszabbításhoz alapvető feltétel, hogy a bérlő is az első perctől kezdve korrektnek érezze az üzleti kapcsolatot. Ehhez pedig nyílt és őszinte kommunikáción keresztül vezet az út.”- fogalmazott.

Interjúnkban foglalkoztunk a kialakítási (fit out) költségekkel is. Itt a vezető szerint mind a bérbeadóknak, mind pedig a bérlő képviselőnek óriási felelősségük van abban, hogy a bérlőt korrekten és a realitásoknak megfelelően tájékoztassák a bérlő által megkívánt iroda kialakításának lehetséges költségvonzatáról. „Felesleges a bérlőket abba a hitbe ringatni, hogy komolyabb invesztíció nélkül a mai trendeknek megfelelő irodát tudnak kialakítani, mert ez a jelenlegi építőipari helyzetben nem lehetséges. Mindezek mellett egy korrekt bérbeadó ideális esetben "open book"-al dolgozik, tehát a bérlő utólag minden költséget számlákkal alátámasztva lát és az esetek nagy többségében ezeket a költségeket már előre tudja és jóváhagyja, még a kivitelezés megkezdése előtt.” – fűzte hozzá.

Barabás Géza megtoldotta még a véleményét tapasztalataival. Eszerint a mai bérlők, akik bérlő képviseletet alkalmaznak nem naivak és tisztában vannak a piaci folyamatokkal, valamint pontosan a bérlőképviselők feladata is, hogy kellően tájékoztassák őket a piaci viszonyokról és a várható kiadásokról. Ha mindez minden oldalról korrekten megtörténik, akkor egyetlen leendő potenciális bérlőt sem érhet meglepetés, vagy kellemetlen szájíz egy bérleti szerződés aláírása után - érvelt.

És most jöjjön az eredeti Portfolio-interjú alanyának, Kalaus Valternek, a VLK CRESA ügyvezető partnerének az ezekre a gondolatokra adott válasza. Szerinte van pár pont ezekben, amivel érdemes és kell is vitázni.

Kalaus Valter VLK Cresa, ügyvezető partner

Egyetért azzal, hogy a bérlők képviselői is profitálnak a jelenlegi piaci környezetből. Pörög a piac, de hangsúlyozza, hogy ebben a környezetben mindenkinek nyernie kellene: ha egy bérlőképviselő jól végzi a munkáját, akkor megszerzi az ideális területet a bérlőnek, vagyis a bérlő és a bérlőképviselő is profitál. Ám legjobban még mindig a bérbeadók járnak, hiszen a magyar piacon még soha nem tapasztalt, magas áron tudják kiadni a területeiket – írta.

Budapesti irodapiac - 2019 q4 alpiac állomány (nm) kihasználatlanság (%) bérleti díj (EUR/nm/hó) CBD 373 148 5 25 Pest-Központ 653 503 4,5 16,5 Buda-Központ 432 068 9,4 17,5 Pest-Nem Központ 492 586 1,4 15 Észak-Buda 327 925 2,6 15 Dél-Buda 382 002 5,4 16,5 Váci út 898 737 4,1 16,5 Agglomeráció 133 075 34,5 11 forrás: Cushman&Wakefield, 2019 q4

A VLK CRESA vezetője két konkrét jelenséggel kapcsolatban nem ért egyet Barabás Gézával. Az egyik az irodakialakítás költségének megoszlása, illetve az e körüli bizonytalanság, tisztázatlanság. Szerinte a bérbeadók egy része kiterjesztően értelmezi a "diktálást".

Utalt arra: a bérlőnek jól felfogott üzleti érdeke, hogy ismerje az irodakialakítás pontos költségét, illetve a szerződéskötéskor pontosítva legyen, ebből mit vállal a bérbeadó és mi terheli a bérlőt. Ám jelenleg van olyan bérbeadó, aki úgy gondolja, hogy ez nem szükséges vagy nem lehetséges az építőipar kapacitás- és minőségi problémái miatt. Ez azonban irracionális a bérlő szempontjából: melyik az a vállalkozás, amely úgy működik, hogy aláír egy szerződést, de nem tudja, mennyi lesz a költsége? Ez olyan, mintha egy biankó csekket írna alá a bérlő és odaadná a bérbeadónak. – véli a szakember.

A másik visszatérő, rossz jelenségnek a kialakítási tételek felárazását nevezi. Tapasztalataira utalva említi: előfordul, hogy megállapodik a bérlő és a bérbeadó a kivitelezési költségkeretről, ám a bérbeadó irreálisan magas számlákkal igazolja a teljesítést. „Tény, hogy az építőiparban manapság nehéz minőségi szakembereket találni, és az árak is jelentősen megemelkedtek. De mi láttunk olyat ügyfeleink esetében, amikor a bérbeadó a 600 ezer forintos IKEA-konyhát 2,5 millióért, vagy a listaáron félmilliós klímát 1,2 millió forintért akarta beszámítani. Ez sem nem transzparens, sem nem korrekt eljárás.​” – szögezte le.

Kalaus Valter egyetért a hosszútávú gondolkodás fontosságával, de éppen ezt hiányolja a bérbeadók részéről. Emlékeztetett: mindenki maximális profitra játszik, mert ki tudja, meddig tart a mostani boom, meddig tart a bérbeadói piac, meddig lesz korlátozott a verseny és annak áldásos hatása a bérbeadók között.

„Ám azok a bérlők, akiket most a bérbeadók átvernek, és akikkel nem korrektek, azok nem felejtenek! A bérleti szerződésük lejártával, öt-tíz év múlva is emlékezni fognak arra, hogy melyik bérbeadó volt az, amelyik őket átverte, vagy legalábbis nem viselkedett velük korrekt módon. Ha fordul a trend és ismét bérlői piac lesz, ezek a bérbeadók nagy bajban lesznek. Ezért ha egy bérbeadó ténylegesen hosszú távon gondolkodik, akkor most is transzparensnek és korrektnek kell lennie, amikor még bérbeadói piac van.” hangsúlyozta a cégvezető.

