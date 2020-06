A rövid távú lakáskiadás szabályozási terveiről, a szállodahajók új kikötőjéről, és a magánszálláshelyek támogatásáról is beszél Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója legfrissebb podcastjában.

Már 2017 óta megvannak a javaslatok a rövid távú lakáskiadás szabályozására, a dübörgő turizmus és a különböző szálláshelyek teljes foglaltsága miatt azonban átmenetileg békeidő volt és megfértek egymás mellett a piacon a szállodák és a rövid távra kiadó magánszálláshelyek is. Most, hogy nehéz időszak elé néz főleg a budapesti turizmus, újraindult a nyomás a rövid távú lakáskiadások szabályozására. Most a Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója is nyilatkozott a témában, (aki egyébként a kormány legújabb Gazdaságvédelmi Operatív Törzsének a tagja) de már a járványhelyzet első heteiben is szó volt a szabályozás részleteiről:

Guller Zoltán a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója szerint a belföldi turizmus gyorsan visszatér, Budapesten viszont más a helyzet. Több intézkedést is fontolgatnak, ennek egyik része a rövid távú lakáskiadás szabályozására vonatkozik. A Szállodaszövetség és a kormány felkérésére a Turisztikai Szövetség megkezdte az egyeztetéseket az önkormányzatokkal és vizsgálja a rövid távú lakáskiadás lehetséges szabályozását.

Ebben a helyzetben, egészen biztos, hogy valamilyen módon a rövid távú lakáskiadást korlátozni kell.

A Bálna jövőbeli szerepéről is beszélt az igazgató:

Szállodahajókkal több száz ezer turista érkezik Budapestre, terveink szerint a Bálna egy turisztikai kikötő lesz, ami a Magyarországra érkező szállodahajók kiszolgálását fogja ellátni. Olyan lesz mint egy reptér, innen indulnak és ide érkeznek a turisták.

Ezen kívül szeretnének konferencia termet, állandó kiállítást, gasztronómiai helyeket a turistáknak. A Fővárosi Önkormányzattal való egyeztetés után elindulhat tervezési közbeszerzési kiírás.

Van még keret a magánszálláshelyek fejlesztésére

Szobánként 1 millió forintos támogatást kaphatnak a maximum 8 szobával rendelkező vidéki szálláshelyek a Kisfaludy Program keretében június 4-től. Guller Zoltán elmondta, hogy 14 ezer pályázat érkezett eddig, ami több mint 43 ezer szoba megújítását célozza meg. Eddig több mint 42 miliárd az eddigi támogatási igény, a legtöbb pályázat Somogy, Veszprém és Zala megyéből érkezett.