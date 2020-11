Íme az idei Top 50! Ők 2020-ban az ingatlanpiac legmeghatározóbb hazai szereplői

Nagy változásokat hozott 2020 a hazai ingatlanpiacon. Sokan találgatták korábban, hogy milyen esemény, hogyan és mikor vethet véget a 2014 óta tartó töretlen szárnyalásnak, azt azonban senki nem gondolta, hogy ez egy, a világgazdasági folyamatokon kívül eső járvány formájában érkezik meg. A Covid-19 elleni védekezés szinte hetek alatt formálta át az ingatlanpiacot. Míg egyes területek a túlélésért küzdenek, máshol a bevezetett intézkedések indították csak el az igazi fejlődést. A többség azonban kivár, tervez, számol, miközben újragondolja piaci helyzetét. Az élet tehát nem állt meg, a korábban elkezdett fejlesztések folytatódnak, ahogy tranzakciókat is látunk, de kétségtelen, hogy olyan átalakulások küszöbén állunk, amelyek hosszú évekre megváltoztatják a ma ismert ingatlanpiacot. Ennek szellemében ötödik alkalommal készítettük el az iparági toplistát a hazai piac legfontosabb szereplőiről, melyben a korábbi évekhez hasonlóan cégvezetők, tulajdonosok, befektetők, fejlesztők is bemutatkoznak, közülük sokan olyanok, akik először szerepelnek a listán. És nemsokára további 4 extra minilistával is jelentkezünk még, amikben a piac további befolyásos szereplőit mutatjuk be. Jó böngészést!