Signature PRO: fontos változás

A számtalan szolgáltatásbővítés és tartalomfejlesztés után, öt évvel a rendszer élesítését követően elérkezettnek láttuk az időt a Signature szolgáltatást érintő első díjemelésre. 2025. augusztus 13-ától az eddigi 2490 forint után 2990 forint lesz a Signature PRO havi előfizetés díja. Mindez azt is jelenti, hogy augusztus közepétől még jobban megéri éves előfizetéssel rendelkezni.

2020-ban indítottuk útnak különleges és új előfizetési rendszerünket, a Signature szolgáltatást. Azóta rengeteget tanultunk olvasóinknak, előfizetőinknek köszönhetően, az ő visszajelzéseikből. A folyamatosan és dinamikusan bővülő előfizetői körnek hála folyamatosan tudtuk fejleszteni a szolgáltatás tartalmát az elmúlt 5 évben: így mára sokkal több unikális elemzést írunk rendszeresen, valamint publikálunk máshol nem elérhető egyedi befektetési sztorikat, amiben elmagyarázzuk és bemutatjuk a piacok működését és mozgását leginkább meghatározó tényezőket, összefüggéseket (részletes példák lentebb). Gyakran a nemzetközi versenytársainknál is gyorsabban és érthetőbben, csak a mi olvasóink számára elérhető úton és módon. De nem csak írásos anyagainkkal segítjük előfizetőinket az üzleti, befektetési döntéseik meghozatalában, hanem különleges online eseményekkel és ingyenesen látogatható gazdasági tematikájú rendezvényekkel (részletes példákat szintén a cikk későbbi részében villantunk fel). Időközben egyedi hírleveleket és prémium piaci betekintéseket is fejlesztettünk, és itt nem állunk meg, további fejlesztések várhatóak.

Mindeközben viszont az elmúlt 5 évben nem hajtottunk végre áremelést a szolgáltatást érintően. Most elérkezett ennek az ideje, ami a havi előfizetést érinti: augusztus 13-ától 2990 forint lesz a Signature PRO szolgáltatás ára, egészen addig még 2490 forinton lehet előfizetni a havi szolgáltatásra. Augusztus 13-át követően viszont már az új áron terheljük meg az automatikusan megújuló előfizetést. Amennyiben az elmúlt 5 év inflációjával emeltük volna a szolgáltatás havi díját, akkor a Signature PRO havi előfizetés összege már 3800 forint felett lenne. A magyar kumulált inflációval korrigált áremelés mértéke tehát 1300 forint lenne, mi azonban csak 500 forinttal drágítunk.

FONTOS! A jelenleg éves előfizetéssel rendelkező olvasóinkat a mostani módosítás nem érinti.

Fontos leszögezni, hogy a Signature PRO éves előfizetés díja változatlan marad augusztus 13-át követően is, vagyis továbbra is 29845 forinton juthatnak hozzá olvasóink az éves előfizetéshez. Mindez tehát azt is jelenti, hogy még inkább megéri éves előfizetésre váltani!

Amit ígérünk

A Portfolio célja, hogy továbbra is a legszínvonalasabb gazdasági, tőkepiaci és üzleti elemzéseket nyújtsa, amelyek egyediek és máshol nem elérhetőek. Meglévő és új előfizetőinkre támaszkodva az így előálló forrásokat még több exkluzív elemzés előállítására, új típusú tartalmak fejlesztésére, a digitális szolgáltatásaink megújítására, valamint még több esemény megrendezésére fordítjuk.

Köszönjük a bizalmat!

Ha kérdésed van a változással kapcsolatban, ügyfélszolgálatunk szívesen segít, de figyelmedbe ajánljuk a gyakori kérdések oldalunkat is.

Célunk továbbra is az, hogy a Portfolio Signature minden nap valódi értéket adjon.

Amire büszkék vagyunk

Az elmúlt pár hónapban is írtunk több olyan elemzést, amit máshol nem értek el a magyar olvasók. Ezek közül csak néhány példa:

1. Hosszú idő után olyan történt a dollárral, amire csak kevesen gondoltak. Vitán felül áll, hogy az idei évben rendkívüli trendek fordultak meg, vagy indultak el, de ezeknek a katalizátora részben, vagy egészben a dollár gyengülése volt. Az elsők között figyelmeztettük az olvasóinkat a közelgő dollárgyengülésre és mutattuk meg, milyen befektetések profitálhatnak belőle. A katalizátor az amerikai növekedési kilátások romlása, a hosszú államkötvényhozamok csökkenése, valamint az új amerikai elnök által okozott bizonytalanság voltak.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 01. 23. Hosszú idő után olyan történhet a dollárral, amire nagyon régen volt példa

2. Összeálltak a csillagok a forint számára is. Az év elején óriási pesszimizmus uralkodott a forint piacán. Eközben viszont nemzetközi és hazai fronton is olyan változások történtek, amelyek alapján ez a pesszimizmus már nem volt indokolt. Az elsők között írtuk meg, hogy nagy változások jönnek, aztán másfél hónap alatt majd 40 forintot erősödött a hazai fizetőeszköz a dollárral szemben.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 02. 06. Összeálltak a csillagok: fényes jövő várhat a forintra

3. Véget ért az Nvidia szerencséje. A kínai DeepSeek megjelenése nagy port kavart az amerikai AI-papíroknál, így az Nvidia esetében is. Akkor azonban még kevesen gondoltuk volna, hogy a vámháború és a recessziós félelmek felerősödésének hatására komoly mélyrepülésbe kezd az Nvidia. A cég részvényeinek esésével többször is kiemelten foglalkoztunk.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 03. 19. Amikor legutóbb ilyen történt, nagyon sok pénzt lehetett bukni az Nvidiával

4. Az OTP menetelése. Az emelkedés nem véletlen: azon túlmenően, hogy az OTP önmagában is remek növekedési sztori, egyre közelebbinek tűnik az ukrajnai béke, ezzel pedig folyamatosan átárazódnak a régiós részvények, köztük az OTP is. Rendszeresen értékeltük a hazai bankpapír teljesítményét és kilátásait.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 05. 15. Miért ne lehetne 40 vagy 50 ezer forint az OTP?

5. Mindennek elszállt az ára, de mutatunk 5 olcsó befektetést, amire a profik is optimisták. Évek óta tart rali a tőzsdéken, egyre több a túlárazott részvény, joggal merül fel a befektetőkben, hogy megnézzék a lemaradókat, azokat a papírokat, amik árazása alacsony.

6. Olyan történhet a forinttal, amire ebben az évtizedben még nem volt példa. Beszámoltunk arról, hogy az utóbbi hetekben sorra döntötte a csúcsokat az euróval és a dollárral szemben is a hazai fizetőeszköz, ráadásul még a közel-keleti konfliktus sem tudta tartósan kibillentetni a hónapok óta tartó erősödő trendből a magyar devizát. Egy ekkora erősödés láttán ugyanakkor már felmerül a kérdés, hogy mégis meddig tarthat ez a lendület, ennek jártunk utána ebben a cikkünkben:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 06. 17. Olyan történhet a forinttal, amire ebben az évtizedben még nem volt példa

Majd később újra követtük a forint erejét:

Emellett olyan eseményeket szerveztünk előfizetőinknek, amelyek nagyon gyorsan reagáltak a világban és/vagy hazánkban zajló legfontosabb, befektetéseinket meghatározó fejleményekre.

1. 2025: ez itt az új világ kezdete? Befektetéseink a bezárkózás, a kereskedelmi háború és a kíméletlen AI-verseny idején. Online befektetői klub március 12-én.

2. Kamatok, infláció, devizaárfolyamok - Jegybanki mozgástér befektetői szemmel. Pénzügyi iránytű a bizonytalan nemzetközi környezetben. Online befektetői klub április 29-én.

3. Soha nem látott átalakulás az autóiparban. Mit hoz ez nekünk magyaroknak, és hogyan hat a befektetéseinkre? Online befektetői klub június 10-én.

